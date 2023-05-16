Белый дом пока не подтверждает поражение ЗРК Patriot в Украине
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока не может подтвердить сообщения о якобы повреждении пусковой установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в Украине.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кирби сказал на брифинге для журналистов во вторник.
"Я не могу подтвердить сообщения о поражении системы Patriot в Украине", – цитирует представителя Белого дома журналист "Голоса Америки" Остап Яриш.
Кирби добавил, что в случае, если американская система ПВО действительно получила повреждения и требует ремонта за пределами Украины, "мы, безусловно, с этим поможем".
‼️ US NatSec John Kirby: I cannot confirm the reports about the Patriot system being damaged in Ukraine. ... I just can't speak to this. But if there was damage done that needed to be repaired outside Ukraine, we would certainly assist with that.— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 16, 2023
Ранее во вторник американский телеканал CNN со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что ракетный удар РФ по Украине в ночь на вторник не привел к уничтожению системы противоракетной обороны Patriot, как об этом заявило российское Министерство обороны.
В то же время, по словам источника CNN, удар РФ мог привести к повреждению ЗРК Patriot, но его степень пока оценивается. Это позволит определить, можно ли будет отремонтировать систему на месте – иначе придется вывозить ее обратно в США.
Как известно, РФ уже атаковала американскую систему ПВО гиперзвуковыми ракетами, в частности 4 мая, но неудачно. Но украинские военные, как подтвердил Пентагон, перехватили ракету с помощью системы Patriot.