Белый дом пока не подтверждает поражение ЗРК Patriot в Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока не может подтвердить сообщения о якобы повреждении пусковой установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кирби сказал на брифинге для журналистов во вторник.

"Я не могу подтвердить сообщения о поражении системы Patriot в Украине", – цитирует представителя Белого дома журналист "Голоса Америки" Остап Яриш.

Кирби добавил, что в случае, если американская система ПВО действительно получила повреждения и требует ремонта за пределами Украины, "мы, безусловно, с этим поможем".

‼️ US NatSec John Kirby: I cannot confirm the reports about the Patriot system being damaged in Ukraine. ... I just can't speak to this. But if there was damage done that needed to be repaired outside Ukraine, we would certainly assist with that.