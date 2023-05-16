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Белый дом пока не подтверждает поражение ЗРК Patriot в Украине

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 22:03
Белый дом пока не подтверждает поражение ЗРК Patriot в Украине
Фото: Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока не может подтвердить сообщения о якобы повреждении пусковой установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кирби сказал на брифинге для журналистов во вторник.

"Я не могу подтвердить сообщения о поражении системы Patriot в Украине", – цитирует представителя Белого дома журналист "Голоса Америки" Остап Яриш.

Кирби добавил, что в случае, если американская система ПВО действительно получила повреждения и требует ремонта за пределами Украины, "мы, безусловно, с этим поможем".

Ранее во вторник американский телеканал CNN со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что ракетный удар РФ по Украине в ночь на вторник не привел к уничтожению системы противоракетной обороны Patriot, как об этом заявило российское Министерство обороны.

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В то же время, по словам источника CNN, удар РФ мог привести к повреждению ЗРК Patriot, но его степень пока оценивается. Это позволит определить, можно ли будет отремонтировать систему на месте – иначе придется вывозить ее обратно в США.

Как известно, РФ уже атаковала американскую систему ПВО гиперзвуковыми ракетами, в частности 4 мая, но неудачно. Но украинские военные, как подтвердил Пентагон, перехватили ракету с помощью системы Patriot.

Темы: PatriotвойнаУкраинаРосcия
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