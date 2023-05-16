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Британія та Нідерланди очолять "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 22:51
Британія та Нідерланди очолять коаліцію винищувачів для надання Україні F-16
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі у вівторок на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України.

Згідно із заявою Даунінг-стрит, Ріші Сунак і Марк Рютте домовились, що "працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для надання Україні бойових повітряних сил і засобів, надаючи підтримку в усьому – від навчання до придбання винищувачів F-16".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві офісу британського прем’єра, поширеній у вівторок.

Також прем’єр Британії підкреслив, що Україна має стати членом Північноатлантичного Альянсу, й обговорив із нідерландським колегою надання Києву довгострокової допомоги у сфері безпеки, "аби гарантувати, що вони (українці – ред.) зможуть стримувати напади в майбутньому".

У вечірньому зверненні у вівторок президент Володимир Зеленський також оголосив, що Британія й Нідерланди, а також Франція долучились до так званої коаліції винищувачів. "Хороший початок коаліції! Дякую всім!" – зазначив голова держави, не навівши інших подробиць.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що Британія погодилась улітку розпочати навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні. 

Крім того, французький президент Емманюель Макрон після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив про "відчинені двері" для навчання пілотів з України, не уточнивши подробиць.

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Теми: зброяУкраїнавинищувачікоаліція
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