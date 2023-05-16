Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні масштабна повітряна тривога: в Миколаєві прозвучали вибухи

Станіслав ПогоріловВівторок, 16 травня 2023, 23:40
В Україні масштабна повітряна тривога: в Миколаєві прозвучали вибухи
мапа тривог

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, наразі вона поширилась на 17 областей. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у Миколаєві.

Джерело: Сєнкевич у Telegram, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Маємо пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження".

Деталі: За його словами, усі служби відпрацюють - після відбою влада дасть офіційну інформацію.

Голова Миколаївської ОВА Віталій кім повідомив, що одна жінка отримала осколкове поранення.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаїввійнаповітряна тривогаМиколаївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Більшість мешканців прикордоння Бєлгородщини втекли з сіл та райцентру — губернатор

відеоССО залишили ворога без "очей": знищено російську "Иронию"

У легіоні "Свобода России" назвали свої дії в РФ створенням "демілітаризованої зони"

У НАТО обговорюють "гарантії безпеки" для України за аналогією з Ізраїлем – WSJ

фотоРозслідувачі знайшли у пропагандиста Соловйова таємну сім'ю з дітьми, що народилися в США

Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом

Усі новини...
CNN: Україна вже почала стріляти ракетами Storm Shadow
ЗСУ за кілька днів звільнили 20 кв. км під Бахмутом, росіяни просуваються в місті – Маляр
Під час воєнного стану ніяких виборів в Україні відбуватись не може – Данілов
Білий дім наразі не підтверджує ураження ЗРК Patriot в Україні
Останні новини
03:28
Окупанти розкрадають культурні цінності Бердянська – ЦНС
02:42
Обстріли Сумщини: за добу – 80 "прильотів"
02:22
"РФ розпочала цю війну": у Держдепі відреагували на події у Бєлгородській області
01:50
На Сумщині оголосили евакуацію з прикордоння: росіяни посилили обстріли
01:10
фотоУ Бєлгороді РФ атаковано будівлю ФСБ – росЗМІ
00:22
доповненоУ Росії заявили про обстріл селища в Бєлгородській області
23:55
ЄС засудив дії Росії проти Міжнародного кримінального суду, який хоче арешту Путіна
23:29
ПВК "Вагнер" намагається купити військове обладнання через Малі - Держдеп
23:03
фото, відеоУ російському Воронежі сталась масштабна пожежа на складі з пластиком
22:28
Кулеба застеріг від появи мирних планів для України "мов грибів після дощу"
Усі новини...
Реклама: