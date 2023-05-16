В Україні масштабна повітряна тривога: в Миколаєві прозвучали вибухи
Вівторок, 16 травня 2023, 23:40
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, наразі вона поширилась на 17 областей. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у Миколаєві.
Джерело: Сєнкевич у Telegram, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова Сєнкевича: "Маємо пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження".
Деталі: За його словами, усі служби відпрацюють - після відбою влада дасть офіційну інформацію.
Голова Миколаївської ОВА Віталій кім повідомив, що одна жінка отримала осколкове поранення.
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