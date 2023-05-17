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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у Миколаєві після вибухів спалахнули пожежі

Станіслав ПогоріловСереда, 17 травня 2023, 03:40
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у Миколаєві після вибухів спалахнули пожежі
мапа тривог

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у Миколаєві. Кім показав "військову ціль", в яку влучили росіяни.

Джерело: Сєнкевич у Telegram, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Маємо пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження".

Деталі: За його словами, усі служби відпрацюють - після відбою влада дасть офіційну інформацію.

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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що одна жінка отримала осколкове поранення.

Згодом Кім опублікував фотографію однієї з "військових цілей", куди влучили росіяни. Судячи з фото, постраждав супермаркет.

Доповнено о 00.28. У більшості областей України скасували тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

Небезпека повітряної атаки зберігається у Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.

Доповнено о 00.55. У низці південних областей повторно оголошено тривогу. 

Доповнено о 01.01. Тривога шириться центральними областями України.

Доповнено о 02:17. У частині південних і центральних областей скасовано тривогу. Загроза повітряної атаки зберігається у 5 областях.

Доповнено о 03:02. Повітряна тривога зберігається у Дніпропетровській і Полтавській областях.

Доповнено о 03:40. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.

Теми: Миколаїввійнаповітряна тривогаМиколаївська область
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