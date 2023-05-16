В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, наразі вона поширилась на 17 областей. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у Миколаєві.

Джерело: Сєнкевич у Telegram, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Маємо пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження".



Деталі: За його словами, усі служби відпрацюють - після відбою влада дасть офіційну інформацію.

Голова Миколаївської ОВА Віталій кім повідомив, що одна жінка отримала осколкове поранення.