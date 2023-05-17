Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: в Николаеве после взрывов вспыхнули пожары

Станислав ПогориловСреда, 17 мая 2023, 03:40
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: в Николаеве после взрывов вспыхнули пожары
карта тревог

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в Николаеве. Ким показал "военную цель", в которую попали россияне.

Источник: Сенкевич в Telegram председатель Николавской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Есть пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или с камер видеонаблюдения".

Детали: По его словам, все службы отработают - после отбоя власть даст официальную информацию.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что одна женщина получила осколочное ранение.

Позже Ким опубликовал фотографию одной из "военных целей", куда попали россияне. Судя по фото, пострадал супермаркет.

Дополнено в 00.28. В большинстве областей Украины отменили тревогу.

ВИДЕО ДНЯ

Опасность воздушной атаки сохраняется в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Дополнено в 00.55. В ряде южных областей повторно объявлена тревога.

Дополнено в 01.01. Тревога распространяется по центральным областям Украины.

Дополнено в 02:17. В части южных и центральных областей отменена тревога. Угроза воздушной атаки сохраняется в 5 областях.

Дополнено в 03:02. Воздушная тревога сохраняется в Днепропетровской и Полтавской областях.

Дополнено в 03:40. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.

Темы: Николаеввойнавоздушная тревогаНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
CNN: Украина уже начала применять ракеты Storm Shadow
ВСУ за несколько дней освободили 20 кв. км под Бахмутом, россияне продвигаются в городе - Маляр
Во время военного положения никаких выборов в Украине происходить не может - Данилов
Белый дом пока не подтверждает поражение ЗРК Patriot в Украине
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: