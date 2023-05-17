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Держдеп про відновлення авіарейсів РФ до Грузії: Не час посилювати співпрацю з Москвою

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 07:39
Держдеп про відновлення авіарейсів РФ до Грузії: Не час посилювати співпрацю з Москвою
ДЕРЖДЕП США. ФОТО GETTY IMAGES

Держдеп США висловив занепокоєння з приводу відновлення авіасполучення між Грузією та Росією.

Про це в ході брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо між Росією і Грузією з'являться прямі рейси, це викличе все більше занепокоєння – не лише у Сполучених Штатів та інших західних країн, але й у компаній, які можуть працювати у грузинських аеропортах... Вся західна спільнота дистанціювалася від Російської Федерації, і ми вважаємо, що зараз не час посилювати співпрацю з Росією", – зазначив він.

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Представник Держдепу сказав, що США чітко висловили свою стурбованість у цьому зв’язку.

"Тому ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживатимемо додаткових заходів у разі необхідності", – додав Пател.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії та водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії, яка діяла з 2019 року після подій, відомих як ніч "Гаврилова".

ВІДЕО ДНЯ

За останні два дні Грузія дозволила двом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ. За попередньою інформацією, авіасполучення між Росією і Грузією відновиться 19 травня. Перший рейс за маршрутом Москва-Тбілісі-Москва виконає авіакомпанія "Азимут". З 20 травня польоти за маршрутом Тбілісі-Москва-Тбілісі відновить грузинська Georgian Airways.

Вже у вівторок 16 травня та у день прибуття першого рейсу опозиція скликає акції протесту проти відновлення авіасполучення з РФ. 

Дивіться відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему: Авіарейси Москва-Тбілісі: пас РФ для влади Грузії

Теми: СШАГрузія
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