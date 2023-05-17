Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдеп о возобновлении авиарейсов РФ в Грузию: Не время усиливать сотрудничество с Москвой

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 07:39
Госдеп о возобновлении авиарейсов РФ в Грузию: Не время усиливать сотрудничество с Москвой
ГОСДЕП США. ФОТО GETTY IMAGES

Госдеп США выразил обеспокоенность по поводу возобновления авиасообщения между Грузией и Россией.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает "Европейская правда".

"Если между Россией и Грузией появятся прямые рейсы, это вызовет все большее беспокойство – не только у Соединенных Штатов и других западных стран, но и у компаний, которые могут работать в грузинских аэропортах... Все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации, и мы считаем, что сейчас не время усиливать сотрудничество с Россией", – отметил он.

Реклама:

Представитель Госдепа сказал, что США четко выразили свою обеспокоенность в этой связи.

"Поэтому мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и будем принимать дополнительные меры в случае необходимости", – добавил Пател.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года после событий, известных как ночь "Гаврилова".

ВИДЕО ДНЯ

За последние два дня Грузия разрешила двум авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ. По предварительной информации, авиасообщение между Россией и Грузией возобновится 19 мая. Первый рейс по маршруту Москва-Тбилиси-Москва выполнит авиакомпания "Азимут". С 20 мая полеты по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси возобновит грузинская Georgian Airways.

Уже во вторник 16 мая и в день прибытия первого рейса оппозиция созывает акции протеста против возобновления авиасообщения с РФ.

Смотрите видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему: Авиарейсы Москва-Тбилиси: пас РФ для власти Грузии.

Темы: СШАГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
Все новости...
Реклама: