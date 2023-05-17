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Госдеп о возобновлении авиарейсов РФ в Грузию: Не время усиливать сотрудничество с Москвой

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 07:39
Госдеп о возобновлении авиарейсов РФ в Грузию: Не время усиливать сотрудничество с Москвой
ГОСДЕП США. ФОТО GETTY IMAGES

Госдеп США выразил обеспокоенность по поводу возобновления авиасообщения между Грузией и Россией.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает "Европейская правда".

"Если между Россией и Грузией появятся прямые рейсы, это вызовет все большее беспокойство – не только у Соединенных Штатов и других западных стран, но и у компаний, которые могут работать в грузинских аэропортах... Все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации, и мы считаем, что сейчас не время усиливать сотрудничество с Россией", – отметил он.

Представитель Госдепа сказал, что США четко выразили свою обеспокоенность в этой связи.

"Поэтому мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и будем принимать дополнительные меры в случае необходимости", – добавил Пател.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года после событий, известных как ночь "Гаврилова".

За последние два дня Грузия разрешила двум авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ. По предварительной информации, авиасообщение между Россией и Грузией возобновится 19 мая. Первый рейс по маршруту Москва-Тбилиси-Москва выполнит авиакомпания "Азимут". С 20 мая полеты по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси возобновит грузинская Georgian Airways.

ВИДЕО ДНЯ

Уже во вторник 16 мая и в день прибытия первого рейса оппозиция созывает акции протеста против возобновления авиасообщения с РФ.

Смотрите видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему: Авиарейсы Москва-Тбилиси: пас РФ для власти Грузии.

Темы: СШАГрузия
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