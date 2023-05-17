У Палаті представників США підтримали резолюцію про спецтрибунал для Росії

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію із закликом до президента США підтримати створення спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки.

Представляючи резолюцію перед членами комітету, один із її авторів конгресмен-демократ Білл Кітінг зазначив, що вона є одним із документів, які мають вирішальне значення як для внутрішніх, так і для міжнародних зусиль щодо притягнення російського уряду до відповідальності за порушення прав людини.

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"Я особисто вважаю, що міжнародний спеціальний трибунал, створений більшістю голосів Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, надає легітимності та авторитету трибуналу щодо цього", – сказав Кітінг.

Голова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що перед ухваленням резолюції конгресмени мали змогу заслухати генерального прокурора України Андрія Костіна, а також на власні очі побачити воєнні злочини РФ.

"Тож я вважаю спеціальний трибунал доречним", – сказав Маккол.

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У резолюції конгресмени наголошують на порушенні Росією статей Статуту ООН та наголошують, що "безпрецедентне повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну досягло критичної точки, що вимагає негайних і рішучих дій з боку міжнародного співтовариства".

Згідно з резолюцією, Палата представників рішуче засуджує повномасштабне вторгнення РФ в Україну; підтримує народ України в його боротьбі за свободу, незалежність і демократію; підкреслює суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів; вважає, що існують вагомі докази того, що окремі лідери РФ є винними у вчиненні злочину агресії проти України, і це вимагає належного судового рішення міжнародним співтовариством; визнає необхідність створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України; визначає угоду між Україною та ООН після позитивного голосування Генасамблеї ООН як один із варіантів створення такого міжнародного трибуналу; ізакликає президента США вжити всіх доступних заходів для підтримки створення спецтрибуналу для злочинів агресії проти України.

Нагадаємо, у нових рішеннях ПАРЄ у січні уперше з’явилися деталі та обриси спеціального трибуналу щодо покарання за злочин агресії РФ. Цей орган, що доволі символічно, запропонували створити у Гаазі.

Деталі у статті: На крок ближче до Гааги: як Рада Європи готує трибунал для Путіна та Лукашенка