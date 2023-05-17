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В Палате представителей США поддержали резолюцию о спецтрибунале для России

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 08:40
В Палате представителей США поддержали резолюцию о спецтрибунале для России
Капитолий, фото Getty Images

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию с призывом к президенту США поддержать создание специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

Представляя резолюцию перед членами комитета, один из ее авторов конгрессмен-демократ Билл Китинг отметил, что она является одним из документов, которые имеют решающее значение как для внутренних, так и для международных усилий по привлечению российского правительства к ответственности за нарушение прав человека.

"Я лично считаю, что международный специальный трибунал, созданный большинством голосов Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, придает легитимности и авторитета трибуналу в этом отношении", – сказал Китинг.

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что перед принятием резолюции конгрессмены имели возможность заслушать генерального прокурора Украины Андрея Костина, а также воочию увидеть военные преступления РФ.

"Поэтому я считаю специальный трибунал уместным", – сказал Маккол.

В резолюции конгрессмены отмечают нарушение Россией статей Устава ООН и подчеркивают, что "беспрецедентное полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину достигло критической точки, что требует немедленных и решительных действий со стороны международного сообщества".

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Согласно резолюции, Палата представителей решительно осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину; поддерживает народ Украины в его борьбе за свободу, независимость и демократию; подчеркивает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ; считает, что существуют веские доказательства того, что отдельные лидеры РФ являются виновными в совершении преступления агрессии против Украины, и это требует надлежащего судебного решения международным сообществом; признает необходимость создания специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины; определяет соглашение между Украиной и ООН после положительного голосования Генассамблеи ООН как один из вариантов создания такого международного трибунала; и призывает президента США принять все доступные меры для поддержки создания спецтрибунала для преступлений агрессии против Украины.

Напомним, в новых решениях ПАСЕ в январе впервые появились детали и очертания специального трибунала по наказанию за преступление агрессии РФ. Этот орган, что довольно символично, предложили создать в Гааге. 

Детали в статье: На шаг ближе к Гааге: как Совет Европы готовит трибунал для Путина и Лукашенко

Темы: трибуналРосcияСША
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