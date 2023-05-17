В Іспанії стався вибух у парку: є жертви
Середа, 17 травня 2023, 10:37
В іспанському місті Оріо чоловік і жінка загинули внаслідок вибуху, який прогримів у парку поруч із б дитячим ігровим майданчиком.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на COPE.
Інцидент стався у вівторок, 16 травня. Сусіди почули звук вибуху, після чого знайшли тіла двох жертв.
За попередньою версією, міг вибухнути пакунок, який носив один із загиблих.
Водночас агентство EFE з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що розслідування інциденту вказує на можливість того, що чоловік застрелив жінку з обрізу, а потім скоїв самогубство.
Зазначається, що на місці вибуху була знайдена вогнепальна зброя.
Нагадаємо, у Франції група спелеологів постраждала через вибух батареї мобільного телефона.
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