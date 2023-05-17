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В Испании произошел взрыв в парке: есть жертвы

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 10:37

В испанском городе Орио мужчина и женщина погибли в результате взрыва, который прогремел в парке рядом с детской игровой площадкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на COPE.

Инцидент произошел во вторник, 16 мая. Соседи услышали звук взрыва, после чего нашли тела двух жертв.

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По предварительной версии, мог взорваться пакет, который носил один из погибших.

В то же время агентство EFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что расследование инцидента указывает на возможность того, что мужчина застрелил женщину из обреза, а затем совершил самоубийство.

Отмечается, что на месте взрыва было найдено огнестрельное оружие.

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Темы: Испаниякриминал
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