В Испании произошел взрыв в парке: есть жертвы

В испанском городе Орио мужчина и женщина погибли в результате взрыва, который прогремел в парке рядом с детской игровой площадкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на COPE.

Инцидент произошел во вторник, 16 мая. Соседи услышали звук взрыва, после чего нашли тела двух жертв.

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По предварительной версии, мог взорваться пакет, который носил один из погибших.

В то же время агентство EFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что расследование инцидента указывает на возможность того, что мужчина застрелил женщину из обреза, а затем совершил самоубийство.

Отмечается, что на месте взрыва было найдено огнестрельное оружие.

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