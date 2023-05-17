В Испании произошел взрыв в парке: есть жертвы

В испанском городе Орио мужчина и женщина погибли в результате взрыва, который прогремел в парке рядом с детской игровой площадкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на COPE.

Инцидент произошел во вторник, 16 мая. Соседи услышали звук взрыва, после чего нашли тела двух жертв.

По предварительной версии, мог взорваться пакет, который носил один из погибших.

В то же время агентство EFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что расследование инцидента указывает на возможность того, что мужчина застрелил женщину из обреза, а затем совершил самоубийство.

Отмечается, что на месте взрыва было найдено огнестрельное оружие.

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