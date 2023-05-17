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В Орбана заявили, що ЄС і НАТО стали де-факто стороною війни в Україні

Середа, 17 травня 2023, 11:12

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач опублікував колонку, у якій стверджує, що через поставки зброї Києву ЄС і НАТО фактично стали стороною війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ковач опублікував блог на сайті About Hungary під назвою "Європейський Союз і НАТО де-факто стали стороною війни в Україні". 

У публікації він наводить результат дослідження інституту Századvég, наближеного до угорського уряду, що стверджує, нібито рішення ЄС фінансувати потреби України в летальному озброєнні та обладнанні "робить його фактичною стороною російсько-українського конфлікту, вказуючи на те, що Європейський Союз порушив ідеали та принципи своїх моральних засад".

Ковач заявив, що фінансування поставок зброї в Україну через Європейський фонд миру знаменує собою відхід ЄС від його попередніх цілей, оскільки тепер він "безпосередньо підтримує одну зі сторін конфлікту, підриваючи його попередній акцент на підтримці миру на своїй території".

"Це моторошно нагадує приказку про те, що історія повторюється, оскільки в той час, як решта світу не розглядає зброю як можливе вирішення більшості конфліктів, Європа, яка колись була відправною точкою світових воєн, знову накопичує летальну зброю", – йдеться у публікації речника угорського уряду.

Ковач звинуватив ЄС у тому, що він "дрейфує на межі війни", ставлячи глобальні інтереси вище за інтереси власної спільноти.

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"Ось чому Угорщина, як і багато інших країн світу, виступає за мир. Тому що тільки мир є єдиним рішенням для успішного припинення кровопролиття і зупинки цього безглуздого насильства, що коштує життя тисячам людей", – заявив речник уряду Віктора Орбана.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

Раніше Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою", нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки "війна одразу закінчиться". 

Читайте також інтерв’ю про те, яку Угорщина стягнула війська до кордону України, але про напад тоді не йшлося.

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