У Орбана заявили, что ЕС и НАТО стали де-факто стороной войны в Украине

Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал колонку, в которой утверждает, что из-за поставок оружия Киеву ЕС и НАТО фактически стали стороной войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ковач опубликовал блог на сайте About Hungary под названием "Европейский Союз и НАТО де-факто стали стороной войны в Украине".

Реклама:

В публикации он приводит результат исследования института Századvég, приближенного к венгерскому правительству, утверждающий, что якобы решение ЕС финансировать потребности Украины в летальном вооружении и оборудовании "делает его фактической стороной российско-украинского конфликта, указывая на то, что Европейский Союз нарушил идеалы и принципы своих моральных устоев".

Ковач заявил, что финансирование поставок оружия в Украину через Европейский фонд мира знаменует собой отход ЕС от его предыдущих целей, поскольку теперь он "непосредственно поддерживает одну из сторон конфликта, подрывая его предыдущий акцент на поддержании мира на своей территории".

"Это жутко напоминает поговорку о том, что история повторяется, поскольку в то время, как остальной мир не рассматривает оружие как возможное решение большинства конфликтов, Европа, которая когда-то была отправной точкой мировых войн, снова накапливает летальное оружие", – говорится в публикации представителя венгерского правительства.

ВИДЕО ДНЯ

Ковач обвинил ЕС в том, что он "дрейфует на грани войны", ставя глобальные интересы выше интересов собственного сообщества.

"Вот почему Венгрия, как и многие другие страны мира, выступает за мир. Потому что только мир является единственным решением для успешного прекращения кровопролития и остановки этого бессмысленного насилия, что стоит жизни тысячам людей", – заявил представитель правительства Виктора Орбана.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

Ранее Орбан назвал Украину "финансово несуществующей", сетуя, что Европа помогает ей финансировать многие базовые потребности, и заявил, что без этой поддержки "война сразу закончится".

Читайте также интервью о том, как накануне полномасштабного вторжения РФ Венгрия стянула войска к границе Украины, но о нападении тогда речь не шла.