Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вразливість "непереможних" "Кинджалів" стала сюрпризом для Росії – розвідка Британії

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 11:31

Розвідка Британії підтвердила втрату Росією кількох ракет "Кинджал" в Україні, відзначивши, що ці події стали збентеженням і сюрпризом для РФ, яка представляла ракети як "непереможні".

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в середу, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оглядом, за останній тиждень повітряна битва над російсько-українським кордоном посилилася. Лише 13 травня 2023 року чотири одиниці Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії, два сучасні бойові літаки та два вертольоти зазнали краху, очевидно, їх збили над Брянською областю.

3 травня Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування "Кинджал". 

Згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати вдосконалені засоби ППО України, але у процесі, ймовірно, втратила ще декілька ракет "Кинджал", відзначили аналітики.

Вони наголошують, що повітряна загроза над прикордонним районом Росії, яка постійно зростатиме, викликатиме виняткове занепокоєння ПКС Росії, оскільки вони використовують цей район для завдання повітряних ударів на підтримку війни.

"Очевидна вразливість ракет "Кинджал", ймовірно, є сюрпризом і збентеженням для Росії: президент Росії Владімір Путін звеличував цю систему як непереможну", – констатували у британському Міноборони.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 9 травня Пентагон офіційно підтвердив, що українці збили російський "Кинджал" із ЗРК Patriot.

Дивіться також на YouTube-каналі "ЄП" про те, наскільки ефективні Patriot та західні системи ПРО проти російських ракет "Кинджал" та Х-22.

Теми: Велика БританіяППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

фото, відеоЗеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7

Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти – Маляр

фото, відеоМакрон: Участь Зеленського у саміті G7 може "стати переломним моментом"

фото, відеоЗеленський зустрівся з прем’єром Індії

Усі новини...
Велика Британія
ЗМІ розкрили, які далекобійні дрони Британія готує для України
Британська розвідка повідомила про тактичні успіхи України в районі Бахмута
Зеленський про свої закордонні візити: Повертаємося з новими оборонними пакетами  
Останні новини
19:07
Прем’єрка Італії достроково поїде із саміту G7 через руйнівні повені на батьківщині
18:59
Генштаб: Найзапекліші бої – за Бахмут і Мар’їнку, наступ росіян у напрямку Білої Гори не мав успіху
18:46
Буріння нафтових свердловин у США впало найбільше за два роки
18:30
Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ
18:29
Санду: Для Молдови не залишилось нічого хорошого в СНД, Росія – головна проблема
18:16
відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки
17:59
Президентка Грузії закликала бойкотувати авіакомпанію, яка почала літати в Росію
17:54
В Україні аграрне виробництво знизиться на 10% порівняно з минулим роком
17:47
Окупанти заявили про вибухи в Токмаку
17:26
Президентка Грузії: Мені пообіцяли, що весілля родичів Лаврова не відбудеться
Усі новини...
Реклама: