Вразливість "непереможних" "Кинджалів" стала сюрпризом для Росії – розвідка Британії

Розвідка Британії підтвердила втрату Росією кількох ракет "Кинджал" в Україні, відзначивши, що ці події стали збентеженням і сюрпризом для РФ, яка представляла ракети як "непереможні".

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в середу, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оглядом, за останній тиждень повітряна битва над російсько-українським кордоном посилилася. Лише 13 травня 2023 року чотири одиниці Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії, два сучасні бойові літаки та два вертольоти зазнали краху, очевидно, їх збили над Брянською областю.

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3 травня Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування "Кинджал".

Згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати вдосконалені засоби ППО України, але у процесі, ймовірно, втратила ще декілька ракет "Кинджал", відзначили аналітики.

Вони наголошують, що повітряна загроза над прикордонним районом Росії, яка постійно зростатиме, викликатиме виняткове занепокоєння ПКС Росії, оскільки вони використовують цей район для завдання повітряних ударів на підтримку війни.

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"Очевидна вразливість ракет "Кинджал", ймовірно, є сюрпризом і збентеженням для Росії: президент Росії Владімір Путін звеличував цю систему як непереможну", – констатували у британському Міноборони.

Нагадаємо, 9 травня Пентагон офіційно підтвердив, що українці збили російський "Кинджал" із ЗРК Patriot.

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