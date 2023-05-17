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Уязвимость "непобедимых" "Кинжалов" стала сюрпризом для России – разведка Британии

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 11:31

Разведка Британии подтвердила потерю Россией нескольких ракет "Кинжал" в Украине, отметив, что эти события смутили и стали сюрпризом для РФ, которая представляла ракеты как "непобедимые".

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Согласно обзору, за последнюю неделю воздушная битва над российско-украинской границей усилилась. Только 13 мая 2023 года четыре судна Воздушно-космических сил (ВКС) России, два современных боевых самолета и два вертолета потерпели крушение, очевидно, будучи сбитыми над Брянской областью.

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3 мая Украина впервые в истории сбила баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал".

Впоследствии Россия сделала приоритетной попытку нейтрализовать усовершенствованные средства ПВО Украины, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько ракет "Кинжал", отметили аналитики.

Они отмечают, что воздушная угроза над приграничным районом России, которая будет постоянно расти, будет вызывать исключительное беспокойство ВКС России, поскольку они используют этот район для нанесения воздушных ударов в поддержку войны.

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"Очевидная уязвимость ракет "Кинжал", вероятно, является сюрпризом и смущением для России: президент России Владимир Путин превозносил эту систему как непобедимую", – констатировали в британском Минобороны.

Напомним, 9 мая Пентагон официально подтвердил, что украинцы сбили российский "Кинжал" из ЗРК Patriot.

Смотрите также на YouTube-канале "ЕП" о том, насколько эффективны Patriot и западные системы ПРО против российских ракет "Кинжал" и Х-22.

Темы: ВеликобританияПВО
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