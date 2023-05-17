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43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ, що прокладає шлях до компенсацій

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 11:34

На саміті Ради Європи в Ісландії підписали угоду про реєстр збитків від агресії РФ.

Про це повідомляє з Рейк’явіка кореспондент "Європейської правди", що ознайомився зі змістом документа.

Угода, що буде підписана як договір Ради Європи, передбачає залучення також держав з-поза меж організації. Водночас окремі члени РЄ можуть також утриматися від підписання.

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Станом на зараз створення реєстру збитків, що буде розташований у Гаазі, підтримали або пообіцяли підтримку після завершення внутрішніх процедур 43 держави, у тому числі усі держави G7 (включаючи США, Канаду та Японію, що не є членами Ради Європи). У складі Ради Європи – 46 членів. 7 держав-членів РЄ вирішили не долучатися до даної "антиросійської" домовленості.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи 24 лютого 2022 року. Також у цю базу даних будуть вносити фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

У офіційно підписаних в Рейк’явіку документах є посилання на цей майбутній механізм з позначенням того, що його ще мають узгодити.

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Про те, як працюватиме механізм – дивіться у відеопоясненні "Європейської правди" з Рейк'явіка (прим: на момент запису відео було відомо про 41 державу-підписанта).

Як повідомлялося, на саміті в Рейк'явіку Урсула Фон дер Ляєн закликала світ підтримати "мирну формулу" Зеленського, а президент ПАРЄ Тіні Кокс в інтерв’ю "ЄвроПравді"  розповів про очікування Європи від України.

Теми: Росіягроші
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