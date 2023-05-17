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43 государства одобрили соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ, прокладывающее путь к компенсациям

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 11:34

На саммите Совета Европы в Исландии подписали соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ.

Об этом сообщает из Рейкьявика корреспондент "Европейской правды", ознакомившийся с содержанием документа.

Соглашение, которое будет подписано как договор Совета Европы, предусматривает привлечение также государств из-за пределов организации. В то же время отдельные члены СЕ могут воздержаться от подписания.

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По состоянию на сейчас создание реестра ущерба, который будет расположен в Гааге, поддержали или пообещали поддержать после завершения внутренних процедур 43 государства, в том числе все страны G7 (включая США, Канаду и Японию, которые не являются членами Совета Европы). В составе Совета Европы – 46 членов. 7 государств-членов СЕ решили не присоединяться к этой "антироссийской" договоренности.

Договор предусматривает создание базы данных для фиксации доказательств потерь или убытков, причиненных государству Украина, физическим и юридическим лицам из-за противоправных действий РФ, начиная с 24 февраля 2022 года. Также в эту базу данных будут вносить финансовые претензии пострадавших к РФ. Предполагается, что согласованные и подтвержденные претензии будут реализованы впоследствии, когда международное сообщество согласует механизм компенсации и источники его наполнения.

В официально подписанных в Рейкьявике документах есть ссылка на этот будущий механизм с обозначением того, что его еще должны согласовать.

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О том, как будет работать механизм, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды" из Рейкьявика (прим.: на момент записи видео было известно о 41 государстве-подписанте).

Как сообщалось, на саммите в Рейкьявике Урсула фон дер Ляйен призвала мир поддержать "мирную формулу" Зеленского, а президент ПАСЕ Тини Кокс в интервью "ЕвроПравде" рассказал об ожиданиях Европы от Украины.

Темы: Росcияденьги
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