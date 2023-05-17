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У Києві обіцяють відкрити всі бомбосховища через скарги киян

Тетяна ЛозовенкоСереда, 17 травня 2023, 11:37
У Києві обіцяють відкрити всі бомбосховища через скарги киян
Ілюстративне фото з Інтерфаксу

У Києві планують перевірити та відкрити всі бомбосховища через численні скарги киян щодо закритих укриттів, які надійшли під час останньої ракетної атаки.

Джерело: очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Закритті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак – це злочин. Тому сьогодні, на засіданні Ради оброни Києва я, як начальник КМВА, акцентував особливу увагу на вирішенні цього питання. 

Невідкладно були визначені завдання для Національної поліції Києва, Муніципальної охорони міста та усім головам РДА. В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту. Таких випадків, як закритті укриття в столиці не має бути. Це неприпустимо".

Деталі: КМВА повідомляє, що до відомства надійшли численні скарги щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки. Такі випадки були зафіксовані практично в усіх районах столиці.

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Теми: Київ
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