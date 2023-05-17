У Києві обіцяють відкрити всі бомбосховища через скарги киян

У Києві планують перевірити та відкрити всі бомбосховища через численні скарги киян щодо закритих укриттів, які надійшли під час останньої ракетної атаки.

Джерело: очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Закритті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак – це злочин. Тому сьогодні, на засіданні Ради оброни Києва я, як начальник КМВА, акцентував особливу увагу на вирішенні цього питання.

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Невідкладно були визначені завдання для Національної поліції Києва, Муніципальної охорони міста та усім головам РДА. В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту. Таких випадків, як закритті укриття в столиці не має бути. Це неприпустимо".

Деталі: КМВА повідомляє, що до відомства надійшли численні скарги щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки. Такі випадки були зафіксовані практично в усіх районах столиці.

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