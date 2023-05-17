В Киеве обещают открыть все бомбоубежища из-за жалоб киевлян

В Киеве планируют проверить и открыть все бомбоубежища из-за многочисленных жалоб киевлян относительно закрытых укрытий, которые поступили во время последней ракетной атаки.

Источник: глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Закрытие укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак - это преступление. Поэтому сегодня, на заседании Совета обороны Киева я, как начальник КГВА, акцентировал особое внимание на решении этого вопроса.

Безотлагательно были определены задачи для Национальной полиции Киева, Муниципальной охраны города и всем председателям РГА. В кратчайшие сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты. Таких случаев, как закрытии укрытия в столице не должно быть. Это недопустимо".

Детали: КГВА сообщает, что в ведомство поступили многочисленные жалобы о закрытых укрытиях во время последней ракетной атаки. Такие случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы.

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