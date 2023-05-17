В Киеве обещают открыть все бомбоубежища из-за жалоб киевлян

В Киеве планируют проверить и открыть все бомбоубежища из-за многочисленных жалоб киевлян относительно закрытых укрытий, которые поступили во время последней ракетной атаки.

Источник: глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Закрытие укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак - это преступление. Поэтому сегодня, на заседании Совета обороны Киева я, как начальник КГВА, акцентировал особое внимание на решении этого вопроса.

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Безотлагательно были определены задачи для Национальной полиции Киева, Муниципальной охраны города и всем председателям РГА. В кратчайшие сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты. Таких случаев, как закрытии укрытия в столице не должно быть. Это недопустимо".

Детали: КГВА сообщает, что в ведомство поступили многочисленные жалобы о закрытых укрытиях во время последней ракетной атаки. Такие случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы.

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