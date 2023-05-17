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Байден зберігає перевагу над Трампом із наближенням президентських виборів у США – опитування

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 12:27
Байден зберігає перевагу над Трампом із наближенням президентських виборів у США – опитування
Джо Байден і Дональд Трамп, колаж AFP via Getty Images

Чинний президент США Джо Байден продовжує зберігати перевагу над потенційними суперниками-республіканцями Дональдом Трампом і Роном ДеСантісом з наближенням виборів 2024 року.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Серед зареєстрованих виборців Байден випереджає свого попередника на посаді президента, на шість відсоткових пунктів у гіпотетичному другому турі виборів – 44% проти 38%, зберігаючи перевагу, яка з'явилася за останні кілька місяців.

Водночас опитування показує, що Байден може зіткнутися із певними викликами, якщо ситуація на південному кордоні США погіршиться.

Минулого тижня його адміністрація скасувала "Розділ 42" – політику часів пандемії, яка не дозволяла багатьом мігрантам просити притулку, що викликало побоювання сплеску спроб перетину кордону. Американські чиновники кажуть, що посилення покарання за нелегальний перетин кордону та нові процедури надання притулку повинні стримати певну частину міграції.

Раніше повідомлялося, що опитування Morning Consult показало, що 61% потенційних виборців на праймеріз Республіканської партії підтримують колишнього президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 25 квітня чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року. 

ВІДЕО ДНЯ

Водночас близько половини членів його Демократичної партії вважають, що він не повинен переобиратись.

Теми: СШАвибориБайденТрамп
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