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Байден сохраняет преимущество над Трампом с приближением президентских выборов в США – опрос

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 12:27
Байден сохраняет преимущество над Трампом с приближением президентских выборов в США – опрос
Джо Байден и Дональд Трамп, коллаж AFP via Getty Images

Действующий президент США Джо Байден продолжает сохранять преимущество над потенциальными соперниками-республиканцами Дональдом Трампом и Роном ДеСантисом с приближением выборов 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters/Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Среди зарегистрированных избирателей Байден опережает своего предшественника на посту президента, на шесть процентных пунктов в гипотетическом втором туре выборов – 44% против 38%, сохраняя преимущество, которое появилось за последние несколько месяцев.

В то же время опрос показывает, что Байден может столкнуться с определенными вызовами, если ситуация на южной границе США ухудшится.

На прошлой неделе его администрация отменила "Раздел 42" – политику времен пандемии, которая не позволяла многим мигрантам просить убежища, что вызвало опасения всплеска попыток пересечения границы. Американские чиновники говорят, что ужесточение наказания за нелегальное пересечение границы и новые процедуры предоставления убежища должны сдержать определенную часть миграции.

Ранее сообщалось, що согласно данным опроса Morning Consult, 61% потенциальных избирателей на праймериз Республиканской партии поддерживают бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, 25 апреля действующий президент США Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года. 

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В то же время около половины членов его Демократической партии считают, что он не должен переизбираться.

Темы: СШАвиборыБайденТрамп
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