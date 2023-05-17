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ВАКС заочно арестовал бывшего первого вице-премьера Клюева

Валентина РоманенкоСреда, 17 мая 2023, 13:41
ВАКС заочно арестовал бывшего первого вице-премьера Клюева
Клюев в 2011 году. фото из Википедии

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в организации завладения и растрате средств бывшему первому вице-премьер-министру Андрею Клюеву.

Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, собеседник УП в антикоррупционных органах

Детали: 17 мая 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру, подозреваемому в организации завладения и растрате бюджетных средств в пользу подконтрольного предприятия и предприятий, подконтрольных бывшему премьер-министру на общую сумму более 195 млн грн, которые предусматривались на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

По данным УП, речь идет о Клюеве.

Суд поддержал позицию САП и НАБУ и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Прокуроры напоминают, что сейчас в указанном уголовном производстве завершено досудебное расследование. Материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

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Справка: В начале 2000-х Андрей Клюев был сначала заместителем председателя, а затем - секретарем Партии регионов. Трижды проходил в парламент, два раза - по списку ПР. Клюев был первым вице-премьером Кабинета министров Николая Азарова в 2010-12 годах.

Был секретарем СНБО, главой АП времен Януковича.

После секретарства в СНБО в 2014 году Клюев стал главой АП, впрочем пробыл в должности всего месяц. 25 февраля подал в отставку, а уже 28 - исчез и оказался в розыске СБУ, где находится до сих пор.

Темы: КлюевАнтикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратура
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