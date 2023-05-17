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Суддю з Луганська підозрюють у зраді: розробляла "закони" для фейкової "ЛНР"

Олена РощінаСереда, 17 травня 2023, 14:16
Суддю з Луганська підозрюють у зраді: розробляла закони для фейкової ЛНР
Світлана Тріфанова, фото з sudreporter.org

Колишню голову Луганського окружного адмінсуду Світлану Тріфанову, котра обіймає посаду голови незаконного "Верховного суду ЛНР", українські правоохоронці підозрюють у злочинах проти національної безпеки, їй оголосили підозру. 

Джерело: Державне бюро розслідувань України, Офіс генерального прокурора, "Судовий репортер"

Деталі: Правоохоронні органи не називають імені фігурантки, але фейковий "Верховний суд ЛНР" очолює Світлана Тріфанова, яка працювала суддею в Україні з 2007 року. Її не затримано, підозру судді повідомили заочно.

За даними слідства, навесні 2014 року діюча суддя, яка обіймала посаду голови одного з окружних адміністративних судів, зрадила присязі.

Під час окупації частини Луганської області росіянами колишня суддя підтримала створення псевдореспубліки. Вона увійшла до складу "робочої групи по законотворчій діяльності" так званої "Народної ради ЛНР".

Підозрювана розробила проєкти кодексів та інших юридично нікчемних "законотворчих актів" за російським законодавством. Її роботу "високо оцінили" куратори.

У 2018 році жінка подала документи на зайняття посади так званої "голови Верховного суду ЛНР", на яку згодом була призначена. Зараз колишня суддя координує діяльність "судової гілки влади" на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

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За даними ДБР, суддя-зрадниця продовжує організовувати роботу судової інстанції, розглядає справи і періодично дає інтерв’ю телеканалу "Луганськ 24", де коментує роботу місцевих судів, висловлюється на підтримку так званої "ЛНР" і веде підривну діяльність проти України. 

 

Колишню суддю підозрюють у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна інспекція Офісу генерального прокурора та Луганська обласна прокуратура.

Теми: держзрадасудЛуганськДБР
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