Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Судью из Луганска подозревают в измене: разрабатывала "законы" для фейковой "ЛНР"

Елена РощинаСреда, 17 мая 2023, 14:16
Судью из Луганска подозревают в измене: разрабатывала законы для фейковой ЛНР
Светлана Трифанова, фото с sudreporter.org

Бывшую главу Луганского окружного админсуда Светлану Трифанову, которая занимает должность главы незаконного "Верховного суда ЛНР", украинские правоохранители подозревают в преступлениях против национальной безопасности, ей объявили подозрение.

Источник: Государственное бюро расследований Украины, Офис генерального прокурора, "Судебный репортер"

Детали: Правоохранительные органы не называют имени фигурантки, но фейковый "Верховный суд ЛНР" возглавляет Светлана Трифанова, которая работала судьей в Украине с 2007 года. Она не задержана, подозрение судье сообщили заочно.

Реклама:

По данным следствия, весной 2014 года действующая судья, которая занимала должность главы одного из окружных административных судов, нарушила присягу.

Во время оккупации части Луганской области россиянами бывшая судья поддержала создание псевдореспублики. Она вошла в состав "рабочей группы по законотворческой деятельности" так называемого "Народного совета ЛНР".

Подозреваемая разработала проекты кодексов и других юридически ничтожных "законотворческих актов" по российскому законодательству. Ее работу "высоко оценили" кураторы.

ВИДЕО ДНЯ

В 2018 году женщина подала документы на занятие должности так называемого "главы Верховного суда ЛНР", на которую впоследствии была назначена. Сейчас бывшая судья координирует деятельность "судебной ветви власти" на временно оккупированных территориях Луганской области.

По данным ГБР, судья-предательница продолжает организовывать работу судебной инстанции, рассматривает дела и периодически дает интервью телеканалу "Луганск 24", где комментирует работу местных судов, высказывается в поддержку так называемой "ЛНР" и ведет подрывную деятельность против Украины. 

 

Бывшую судью подозревают в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя и к захвату государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная инспекция Офиса генерального прокурора и Луганская областная прокуратура.

Темы: госизменасудЛуганскГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
госизмена
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
Что будет с имуществом, заключенными и бизнесом после деоккупации?
После приравнивания коррупции к госизмене часть дел могут забрать от НАБУ в СБУ – источники
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
Все новости...
Реклама: