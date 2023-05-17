Судью из Луганска подозревают в измене: разрабатывала "законы" для фейковой "ЛНР"

Бывшую главу Луганского окружного админсуда Светлану Трифанову, которая занимает должность главы незаконного "Верховного суда ЛНР", украинские правоохранители подозревают в преступлениях против национальной безопасности, ей объявили подозрение.

Источник: Государственное бюро расследований Украины, Офис генерального прокурора, "Судебный репортер"

Детали: Правоохранительные органы не называют имени фигурантки, но фейковый "Верховный суд ЛНР" возглавляет Светлана Трифанова, которая работала судьей в Украине с 2007 года. Она не задержана, подозрение судье сообщили заочно.

По данным следствия, весной 2014 года действующая судья, которая занимала должность главы одного из окружных административных судов, нарушила присягу.

Во время оккупации части Луганской области россиянами бывшая судья поддержала создание псевдореспублики. Она вошла в состав "рабочей группы по законотворческой деятельности" так называемого "Народного совета ЛНР".

Подозреваемая разработала проекты кодексов и других юридически ничтожных "законотворческих актов" по российскому законодательству. Ее работу "высоко оценили" кураторы.

В 2018 году женщина подала документы на занятие должности так называемого "главы Верховного суда ЛНР", на которую впоследствии была назначена. Сейчас бывшая судья координирует деятельность "судебной ветви власти" на временно оккупированных территориях Луганской области.

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По данным ГБР, судья-предательница продолжает организовывать работу судебной инстанции, рассматривает дела и периодически дает интервью телеканалу "Луганск 24", где комментирует работу местных судов, высказывается в поддержку так называемой "ЛНР" и ведет подрывную деятельность против Украины.

Бывшую судью подозревают в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя и к захвату государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная инспекция Офиса генерального прокурора и Луганская областная прокуратура.