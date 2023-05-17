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Шість держав, у тому числі 1 член ЄС, відмовилися від угоди про реєстр злочинів РФ

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 14:28

Станом на сьогодні шість держав-членів Ради Європи не стали підписувати угоду про реєстр злочинів РФ, яку затвердили на саміті РЄ в Рейк’явіку в середу.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Зараз підписантами документа або тими, хто дав гарантії підписання, є 40 держав Ради Європи, а також США, Канада, Японія та ЄС як організація. Однак у Раді Європи – 46 країн-членів.

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За даними "ЄвроПравди", перелік тих, хто наразі на став підписувати угоду, є таким: Азербайджан, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Сербія та Туреччина.

Сербія, яка нещодавно публічно образилася на Україну, вже оголосила, що не буде підписувати жодних "русофобських" рішень, та показово проігнорувала саміт.

"Дарма додавати щось про Угорщину, де автократичний режим Орбана демонструє свою окремість від Європи та дружбу з Путіним. Туреччина, представлена в Рейк’явіку на дуже низькому рівні заступника міністра, традиційно намагається не ображати Росію, і так само очікуваними є інші "непідписанти", – йдеться у публікації.

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У той самий час у Мін'юсті України, який вів переговори з цього приводу, підкреслюють, що навіть цей результат є фантастичним успіхом. 

"Лише два дні тому ми зрозуміли, що отримаємо більше 40 підписів. До 15 травня наші оптимістичні надії були до 35 країн", – зізналася в розмові з "ЄП" заступниця міністра Ірина Мудра, що веде переговори про російські компенсації.

Загалом 43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ, що прокладає шлях до компенсацій.

Детально про угоду, досягнуту в Ісландії, читайте у статті: Гроші РФ для громадян України: про що домовилися лідери Європи на саміті в Рейк’явіку.

Теми: ЄСвійна
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