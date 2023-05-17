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Шесть государств, в том числе 1 член ЕС, отказались от соглашения о реестре преступлений РФ

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 14:28

По состоянию на сегодня шесть государств-членов Совета Европы не стали подписывать соглашение о реестре преступлений РФ, которое утвердили на саммите СЕ в Рейкьявике в среду.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Сейчас подписантами документа или теми, кто дал гарантии подписания, являются 40 государств Совета Европы, а также США, Канада, Япония и ЕС как организация. Однако в Совете Европы – 46 стран-членов.

По данным "ЕвроПравды", перечень тех, кто пока не стал подписывать соглашение, таков: Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция.

Сербия, которая недавно публично обиделась на Украину, уже объявила, что не будет подписывать никаких "русофобских" решений, и показательно проигнорировала саммит.

"В Венгрии автократический режим Орбана демонстрирует свою отдельность от Европы и дружбу с Путиным. Турция, представленная в Рейкьявике на очень низком уровне заместителя министра, традиционно старается не обижать Россию, и так же ожидаемы другие "неподписанты", – говорится в публикации.

В то же время в Минюсте Украины, который вел переговоры по этому поводу, подчеркивают, что даже этот результат является фантастическим успехом.

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"Только два дня назад мы поняли, что получим более 40 подписей. До 15 мая наши оптимистические надежды были до 35 стран", – призналась в разговоре с "ЕП" заместитель министра Ирина Мудрая, ведущая переговоры о российских компенсациях.

В целом 43 государства одобрили соглашение о реестре убытков от агрессии РФ, что прокладывает путь к компенсациям.

Подробно о соглашении, достигнутом в Исландии, читайте в статье: Деньги РФ для граждан Украины: о чем договорились лидеры Европы на саммите в Рейкьявике.

Темы: ЕСвойна
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