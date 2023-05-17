Шесть государств, в том числе 1 член ЕС, отказались от соглашения о реестре преступлений РФ

По состоянию на сегодня шесть государств-членов Совета Европы не стали подписывать соглашение о реестре преступлений РФ, которое утвердили на саммите СЕ в Рейкьявике в среду.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Сейчас подписантами документа или теми, кто дал гарантии подписания, являются 40 государств Совета Европы, а также США, Канада, Япония и ЕС как организация. Однако в Совете Европы – 46 стран-членов.

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По данным "ЕвроПравды", перечень тех, кто пока не стал подписывать соглашение, таков: Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция.

Сербия, которая недавно публично обиделась на Украину, уже объявила, что не будет подписывать никаких "русофобских" решений, и показательно проигнорировала саммит.

"В Венгрии автократический режим Орбана демонстрирует свою отдельность от Европы и дружбу с Путиным. Турция, представленная в Рейкьявике на очень низком уровне заместителя министра, традиционно старается не обижать Россию, и так же ожидаемы другие "неподписанты", – говорится в публикации.

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В то же время в Минюсте Украины, который вел переговоры по этому поводу, подчеркивают, что даже этот результат является фантастическим успехом.

"Только два дня назад мы поняли, что получим более 40 подписей. До 15 мая наши оптимистические надежды были до 35 стран", – призналась в разговоре с "ЕП" заместитель министра Ирина Мудрая, ведущая переговоры о российских компенсациях.

В целом 43 государства одобрили соглашение о реестре убытков от агрессии РФ, что прокладывает путь к компенсациям.

Подробно о соглашении, достигнутом в Исландии, читайте в статье: Деньги РФ для граждан Украины: о чем договорились лидеры Европы на саммите в Рейкьявике.