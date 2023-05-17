Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шесть государств, в том числе 1 член ЕС, отказались от соглашения о реестре преступлений РФ

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 14:28

По состоянию на сегодня шесть государств-членов Совета Европы не стали подписывать соглашение о реестре преступлений РФ, которое утвердили на саммите СЕ в Рейкьявике в среду.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Сейчас подписантами документа или теми, кто дал гарантии подписания, являются 40 государств Совета Европы, а также США, Канада, Япония и ЕС как организация. Однако в Совете Европы – 46 стран-членов.

Реклама:

По данным "ЕвроПравды", перечень тех, кто пока не стал подписывать соглашение, таков: Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция.

Сербия, которая недавно публично обиделась на Украину, уже объявила, что не будет подписывать никаких "русофобских" решений, и показательно проигнорировала саммит.

"В Венгрии автократический режим Орбана демонстрирует свою отдельность от Европы и дружбу с Путиным. Турция, представленная в Рейкьявике на очень низком уровне заместителя министра, традиционно старается не обижать Россию, и так же ожидаемы другие "неподписанты", – говорится в публикации.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время в Минюсте Украины, который вел переговоры по этому поводу, подчеркивают, что даже этот результат является фантастическим успехом.

"Только два дня назад мы поняли, что получим более 40 подписей. До 15 мая наши оптимистические надежды были до 35 стран", – призналась в разговоре с "ЕП" заместитель министра Ирина Мудрая, ведущая переговоры о российских компенсациях.

В целом 43 государства одобрили соглашение о реестре убытков от агрессии РФ, что прокладывает путь к компенсациям.

Подробно о соглашении, достигнутом в Исландии, читайте в статье: Деньги РФ для граждан Украины: о чем договорились лидеры Европы на саммите в Рейкьявике.

Темы: ЕСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
Все новости...
Реклама: