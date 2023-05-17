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Прем’єр Грузії, яка відновлює сполучення з Росією: Ми робимо все заради миру

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 15:10

Прем’єр-міністр Грузії, яка відмовилась запроваджувати санкції проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням до України, заявив, що його країна робить все заради збереження миру. 

Про це Іраклій Гарібашвілі заявив на саміті Ради Європи в Рейк’явіку, повідомляє "Європейська правда". 

Під час свого виступу Гарібашвілі сказав, що російська агресія проти України змушує Європу проходити через один із найскладніших періодів. 

"Грузія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, маючи власний досвід російської агресії у 2008 році, коли у нас була повномасштабна війна з Росією. Наша країна сильно страждала у цій війні, 20% нашої території досі окуповані", – сказав Гарібашвілі.

Він додав, що у зв’язку з власним досвідом грузини дуже добре знають ціну війни та ціну миру. Гарібашвілі згадав, що Грузія з часу здобуття незалежності пережила кілька воєн на своїй території, і тому зараз робить все заради збереження миру.

"Ми свідомі того, що приносить війна, і ми робимо все заради миру… Очевидно, що сьогодні глобальний порядок змінюється, світ ніколи не буде таким, як раніше, і ніхто не зможе вийти з цієї складної ситуації самостійно. Тож нам потрібна єдність і світова консолідація для нового і справедливого порядку", – сказав Гарібашвілі. 

Заява Гарібашвілі прозвучала на тлі рішення влади Грузії видати дозволи на відновлення прямих авіарейсів з Росією. Це відбувається у той час, як країни Заходи закрили своє небо для російських авіакомпаній. 

ВІДЕО ДНЯ

За останні дні Грузія дозволила двом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ. За попередньою інформацією, авіасполучення між Росією і Грузією відновиться 19 травня. 

Дивіться відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему: Авіарейси Москва-Тбілісі: пас РФ для влади Грузії

Теми: ГрузіяРосія
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