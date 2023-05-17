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Прем’єр Грузії, яка відновлює сполучення з Росією: Ми робимо все заради миру

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 15:10

Прем’єр-міністр Грузії, яка відмовилась запроваджувати санкції проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням до України, заявив, що його країна робить все заради збереження миру. 

Про це Іраклій Гарібашвілі заявив на саміті Ради Європи в Рейк’явіку, повідомляє "Європейська правда". 

Під час свого виступу Гарібашвілі сказав, що російська агресія проти України змушує Європу проходити через один із найскладніших періодів. 

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"Грузія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, маючи власний досвід російської агресії у 2008 році, коли у нас була повномасштабна війна з Росією. Наша країна сильно страждала у цій війні, 20% нашої території досі окуповані", – сказав Гарібашвілі.

Він додав, що у зв’язку з власним досвідом грузини дуже добре знають ціну війни та ціну миру. Гарібашвілі згадав, що Грузія з часу здобуття незалежності пережила кілька воєн на своїй території, і тому зараз робить все заради збереження миру.

"Ми свідомі того, що приносить війна, і ми робимо все заради миру… Очевидно, що сьогодні глобальний порядок змінюється, світ ніколи не буде таким, як раніше, і ніхто не зможе вийти з цієї складної ситуації самостійно. Тож нам потрібна єдність і світова консолідація для нового і справедливого порядку", – сказав Гарібашвілі. 

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Заява Гарібашвілі прозвучала на тлі рішення влади Грузії видати дозволи на відновлення прямих авіарейсів з Росією. Це відбувається у той час, як країни Заходи закрили своє небо для російських авіакомпаній. 

За останні дні Грузія дозволила двом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ. За попередньою інформацією, авіасполучення між Росією і Грузією відновиться 19 травня. 

Дивіться відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему: Авіарейси Москва-Тбілісі: пас РФ для влади Грузії

Теми: ГрузіяРосія
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