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Премьер Грузии, которая восстанавливает сообщение с Россией: Мы делаем все ради мира

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 15:10

Премьер-министр Грузии, которая отказалась вводить санкции против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину, заявил, что его страна делает все ради сохранения мира.

Об этом Ираклий Гарибашвили заявил на саммите Совета Европы в Рейкьявике, сообщает "Европейская правда".

Во время своего выступления Гарибашвили сказал, что российская агрессия против Украины заставляет Европу проходить один из самых сложных периодов.

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"Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, имея собственный опыт российской агрессии в 2008 году, когда у нас была полномасштабная война с Россией. Наша страна сильно страдала в этой войне, 20% нашей территории до сих пор оккупированы", – сказал Гарибашвили.

Он добавил, что в связи с собственным опытом грузины очень хорошо знают цену войны и цену мира. Гарибашвили вспомнил, что Грузия со времени обретения независимости пережила несколько войн на своей территории, и поэтому сейчас делает все ради сохранения мира.

"Мы осознаем то, что приносит война, и мы делаем все ради мира... Очевидно, что сегодня глобальный порядок меняется, мир никогда не будет таким, как раньше, и никто не сможет выйти из этой сложной ситуации самостоятельно. Поэтому нам нужно единство и мировая консолидация для нового и справедливого порядка", – сказал Гарибашвили.

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Заявление Гарибашвили прозвучало на фоне решения властей Грузии выдать разрешения на возобновление прямых авиарейсов с Россией. Это происходит в то время, как страны Меры закрыли свое небо для российских авиакомпаний.

За последние дни Грузия разрешила двум авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ. По предварительной информации, авиасообщение между Россией и Грузией возобновится 19 мая.

Смотрите видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему: Авиарейсы Москва-Тбилиси: пас РФ для властей Грузии.

Темы: ГрузияРосcия
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