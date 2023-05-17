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Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Валентина РоманенкоСереда, 17 травня 2023, 15:13
Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним
Всеволод Князєв. фото: sud.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищої ради правосуддя з поданням про дозвіл на арешт колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, призначено засідання.

Джерело: пресслужба САП, адвокат Володимир Клочков, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: 17 травня керівник САП Олександр Клименко звернувся до ВРП з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного суду, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Засідання призначено на 11:00 год. 18 травня 2023 року.

Водночас захист Князєва наполягає, що правоохоронці не мали права затримувати їхнього підопічного без згоди Вищої ради правосуддя.

Адвокат Володимир Клочков попросив звільнити Князєва під час засідання Вищого антикорупційного суду 17 травня, на якому розглядається скарга захисту на затримання ексголови ВС.

Захист Князєва наполягає, що немає підстав для утримання його під вартою, оскільки суддю можна затримати відразу після скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину.

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В інших випадках на це має надати свою згоду Вища рада правосуддя. Однак, як зазначив Клочков, прокурор САП продемонстрував захисту подання до ВРП про відсторонення Князєва лише перед судовим засіданням з розгляду скарги на його затримання. За словами адвоката, рішення ВРП з цього приводу досі немає.

Пряма мова Клочкова: "Правоохоронці, коли ми вказували на незаконність їхніх дій під час затримання нашого клієнта, говорили, що обшуки іще не закінчилися. Дійсно, обшуки іще проходили в інших місцях. Але зараз мені достеменно відомо, що всі обшуки закінчені, підозри оголошені. Затримання порушує гарантії мого клієнта на недоторканність як судді.

Крім того що мій клієнт є суддею, він також має статус адвоката. Про його затримання не була повідомлена адвокатська рада регіону, а її представники не були присутні під час обшуку. Тому прошу суд наше клопотання задовольнити".

Теми: Верховний судхабар
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