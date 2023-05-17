Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший совет правосудия с представлением о разрешении на арест бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, назначено заседание.

Источник: пресс-служба САП, адвокат Владимир Клочков, которого цитирует "Укринформ"

Детали: 17 мая руководитель САП Александр Клименко обратился в ВСП с представлением о предоставлении разрешения на содержание под стражей бывшего председателя Верховного суда, который вместе с адвокатом подозревается в получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды.

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Заседание назначено на 11:00 час. 18 мая 2023 года.

В то же время защита Князева настаивает, что правоохранители не имели права задерживать их подопечного без согласия Высшего совета правосудия.

Адвокат Владимир Клочков попросил освободить Князева во время заседания Высшего антикоррупционного суда 17 мая, на котором рассматривается жалоба защиты на задержание экс-главы ВС.

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Защита Князева настаивает, что нет оснований для содержания его под стражей, поскольку судью можно задержать сразу после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

В других случаях на это должен предоставить свое согласие Высший совет правосудия. Однако, как отметил Клочков, прокурор САП продемонстрировал защите представление в ВСП об отстранении Князева только перед судебным заседанием по рассмотрению жалобы на его задержание. По словам адвоката, решения ВСП по этому поводу до сих пор нет.

Прямая речь Клочкова: "Правоохранители, когда мы указывали на незаконность их действий при задержании нашего клиента, говорили, что обыски еще не закончились. Действительно, обыски еще проходили в других местах. Но сейчас мне доподлинно известно, что все обыски закончены, подозрения объявлены. Задержание нарушает гарантии моего клиента на неприкосновенность как судьи.

Кроме того что мой клиент является судьей, он также имеет статус адвоката. О его задержании не был уведомлен адвокатский совет региона, а его представители не присутствовали во время обыска. Поэтому прошу суд наше ходатайство удовлетворить".