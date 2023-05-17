Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз

Альона Мазуренко Середа, 17 травня 2023, 16:52
Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз
фото: пресслужба Токаєва

Уряди Казахстану і Китаю підписали угоду про взаємний безвізовий режим.

Джерело: пресслужба президента Казахстану

Деталі: У рамках державного візиту Токаєва до Китаю було підписано 23 документи, серед яких угода між урядами Казахстану і КНР про взаємне звільнення від візових вимог.

Згідно з документом, дійсними проїзними документами для казахстанців будуть:

  • паспорт громадянина РК;
  • свідоцтво на повернення в РК.

Для громадян Китаю:

  • напівслужбовий паспорт громадянина КНР;
  • паспорт громадянина КНР;
  • тимчасовий проїзний документ.

Відзначається, що підписання угоди дасть імпульс до "зміцнення тісного співробітництва" між Казахстаном і Китаєм.

Теми: КазахстанКитайбезвіз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

фото, відеоЗеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7

Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти – Маляр

фото, відеоМакрон: Участь Зеленського у саміті G7 може "стати переломним моментом"

фото, відеоЗеленський зустрівся з прем’єром Індії

Усі новини...
Казахстан
Казахстан припиняє возити нафтопродукти в порт РФ, де горіла нафтобаза – Reuters
Росія в обхід санкцій закуповує західні електронні компоненти для зброї через Вірменію і Казахстан – NYT
У Казахстані через вибух газового балона обвалився під’їзд, є загиблий і постраждалі
Останні новини
19:49
У горах Швейцарії розбився туристичний літак, є загиблі
19:41
фотоРосіяни обстріляли Торецьк із "Граду" – поранили дитину і 5-х дорослих 
19:07
Прем’єрка Італії достроково поїде із саміту G7 через руйнівні повені на батьківщині
18:59
Генштаб: Найзапекліші бої – за Бахмут і Мар’їнку, наступ росіян у напрямку Білої Гори не мав успіху
18:46
Буріння нафтових свердловин у США впало найбільше за два роки
18:30
Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ
18:29
Санду: Для Молдови не залишилось нічого хорошого в СНД, Росія – головна проблема
18:16
відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки
17:59
Президентка Грузії закликала бойкотувати авіакомпанію, яка почала літати в Росію
17:54
В Україні аграрне виробництво знизиться на 10% порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: