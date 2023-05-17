Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз

Уряди Казахстану і Китаю підписали угоду про взаємний безвізовий режим.

Джерело: пресслужба президента Казахстану

Деталі: У рамках державного візиту Токаєва до Китаю було підписано 23 документи, серед яких угода між урядами Казахстану і КНР про взаємне звільнення від візових вимог.

Реклама:

Згідно з документом, дійсними проїзними документами для казахстанців будуть:

паспорт громадянина РК;

свідоцтво на повернення в РК.

Для громадян Китаю:

напівслужбовий паспорт громадянина КНР;

паспорт громадянина КНР;

тимчасовий проїзний документ.

Відзначається, що підписання угоди дасть імпульс до "зміцнення тісного співробітництва" між Казахстаном і Китаєм.