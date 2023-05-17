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Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз

Альона Мазуренко Середа, 17 травня 2023, 16:52
Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз
фото: пресслужба Токаєва

Уряди Казахстану і Китаю підписали угоду про взаємний безвізовий режим.

Джерело: пресслужба президента Казахстану

Деталі: У рамках державного візиту Токаєва до Китаю було підписано 23 документи, серед яких угода між урядами Казахстану і КНР про взаємне звільнення від візових вимог.

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Згідно з документом, дійсними проїзними документами для казахстанців будуть:

  • паспорт громадянина РК;
  • свідоцтво на повернення в РК.

Для громадян Китаю:

  • напівслужбовий паспорт громадянина КНР;
  • паспорт громадянина КНР;
  • тимчасовий проїзний документ.

Відзначається, що підписання угоди дасть імпульс до "зміцнення тісного співробітництва" між Казахстаном і Китаєм.

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Теми: КазахстанКитайбезвіз
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