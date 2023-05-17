Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз
Середа, 17 травня 2023, 16:52
Уряди Казахстану і Китаю підписали угоду про взаємний безвізовий режим.
Джерело: пресслужба президента Казахстану
Деталі: У рамках державного візиту Токаєва до Китаю було підписано 23 документи, серед яких угода між урядами Казахстану і КНР про взаємне звільнення від візових вимог.
Згідно з документом, дійсними проїзними документами для казахстанців будуть:
- паспорт громадянина РК;
- свідоцтво на повернення в РК.
Для громадян Китаю:
- напівслужбовий паспорт громадянина КНР;
- паспорт громадянина КНР;
- тимчасовий проїзний документ.
Відзначається, що підписання угоди дасть імпульс до "зміцнення тісного співробітництва" між Казахстаном і Китаєм.