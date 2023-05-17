Казахстан и Китай подписали соглашение о безвизе
Среда, 17 мая 2023, 16:52
Правительства Казахстана и Китая подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме.
Источник: пресс-служба президента Казахстана
Детали: В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 23 документа, среди которых соглашение между правительствами Казахстана и КНР о взаимном освобождении от визовых требований.
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Согласно документу, действительными проездными документами для казахстанцев будут:
- паспорт гражданина РК;
- свидетельство на возвращение в РК.
Для граждан Китая:
- полуслужебный паспорт гражданина КНР;
- паспорт гражданина КНР;
- временный проездной документ.
Отмечается, что подписание соглашения даст импульс к "укреплению тесного сотрудничества" между Казахстаном и Китаем.
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