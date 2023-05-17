Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Казахстан и Китай подписали соглашение о безвизе

Алена МазуренкоСреда, 17 мая 2023, 16:52
Казахстан и Китай подписали соглашение о безвизе
фото: пресс-служба Токаева

Правительства Казахстана и Китая подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме.

Источник: пресс-служба президента Казахстана

Детали: В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 23 документа, среди которых соглашение между правительствами Казахстана и КНР о взаимном освобождении от визовых требований.

Реклама:

Согласно документу, действительными проездными документами для казахстанцев будут:

  • паспорт гражданина РК;
  • свидетельство на возвращение в РК.

Для граждан Китая:

  • полуслужебный паспорт гражданина КНР;
  • паспорт гражданина КНР;
  • временный проездной документ.

Отмечается, что подписание соглашения даст импульс к "укреплению тесного сотрудничества" между Казахстаном и Китаем.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КазахстанКитайбезвиз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Казахстан
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
Все новости...
Реклама: