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Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

Вікторія РощинаСереда, 17 травня 2023, 17:07
Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
Владислав Мангер в залі суду, фото УП

Дніпровський суд Києва оголосить вирок у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк після 20 червня. Точний час суддя повідомить додатково.

Джерело: журналістка Української правди із зали суду

Деталі: 17 травня відбулось останнє судове засідання у справі Гандзюк. Обвинувачений замовник нападу Владислав Мангер та ймовірний організатор Олексій Левін (Москаленко) виголосили останнє слово. Вони заперечили свою причетність до злочину.

Пряма мова Мангера: "Потрібно щось казати, але я скажу лише одне речення. Я цього не робив".

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Деталі: Левін зазначив, що найголовніше в суді він вже сказав, але дуже важливо було б допитати ще 3-4 свідків. Окрім цього, він запевнив, що не має стосунку до нападу і просив найменшого покарання – 2-3 роки. 

Пряма мова Левіна: "10 років — це забагато. Я не маю жодного стосунку до цієї справи. Сиджу, тому що я, так би мовити, добра людина. Не зміг там промовчати, там промовчати. Десь переграли мене, перехитрили, сам винний — відповідай. Я своїх ніколи не кидаю. На той момент він (засуджений організатор нападу Сергій Торбін — ред.) був для мене своїм. Але якби він мені сказав правду (про кислоту – ред.) я б не дав (гроші —  ред.). Тому що це свавілля, а на свавілля я б ніколи не пішов".

Деталі: Також Левін зазначив, що йому нібито пропонували свободу в обмін на свідчення проти Мангера. 

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Пряма мова Левіна: "Я не можу ходити на свободі, дивитися на себе в дзеркало, вести під руку дружину, захищати її після того, як я облив жінку кислотою. Це неможливо. Я не маю до цього відношення. Я не проміняю свої принципи на свободу. Тут ні до чого Мангер, і я б не дав цього зробити, якби знав. Мене вчили захищати жінок і справедливість". 

Деталі: Як повідомила суддя-спікер, у матеріалах справи близько 200 томів, близько 70 – письмові докази. Окрім цього ще наявні протоколи допитів свідків та скарги захисників обвинувачених.

Прокуратура просить 10 років ув'язнення для обвинувачених організатора й замовника нападу на Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера. 

Передісторія: 

  • 31 липня 2018 року херсонську активістку та радницю міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. За  4 місяці вона померла в лікарні. Спершу поліція кваліфікувала злочин як хуліганство, а потім назвала умисним вбивством. 
  • Вирок у справі отримало 6 осіб: виконавці Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, організатор Сергій Торбін та помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Останнього засудили за приховування злочину. 
  • Суд над обвинуваченими Владиславом Мангером та Олексієм Левіним триває більше трьох років. Вони заперечують свою вину.

Теми: напад на Гандзюксудвбивство
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