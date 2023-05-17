Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

Дніпровський суд Києва оголосить вирок у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк після 20 червня. Точний час суддя повідомить додатково.

Джерело: журналістка Української правди із зали суду



Деталі: 17 травня відбулось останнє судове засідання у справі Гандзюк. Обвинувачений замовник нападу Владислав Мангер та ймовірний організатор Олексій Левін (Москаленко) виголосили останнє слово. Вони заперечили свою причетність до злочину.

Пряма мова Мангера: "Потрібно щось казати, але я скажу лише одне речення. Я цього не робив".

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Деталі: Левін зазначив, що найголовніше в суді він вже сказав, але дуже важливо було б допитати ще 3-4 свідків. Окрім цього, він запевнив, що не має стосунку до нападу і просив найменшого покарання – 2-3 роки.

Пряма мова Левіна: "10 років — це забагато. Я не маю жодного стосунку до цієї справи. Сиджу, тому що я, так би мовити, добра людина. Не зміг там промовчати, там промовчати. Десь переграли мене, перехитрили, сам винний — відповідай. Я своїх ніколи не кидаю. На той момент він (засуджений організатор нападу Сергій Торбін — ред.) був для мене своїм. Але якби він мені сказав правду (про кислоту – ред.) я б не дав (гроші — ред.). Тому що це свавілля, а на свавілля я б ніколи не пішов".

Деталі: Також Левін зазначив, що йому нібито пропонували свободу в обмін на свідчення проти Мангера.

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Пряма мова Левіна: "Я не можу ходити на свободі, дивитися на себе в дзеркало, вести під руку дружину, захищати її після того, як я облив жінку кислотою. Це неможливо. Я не маю до цього відношення. Я не проміняю свої принципи на свободу. Тут ні до чого Мангер, і я б не дав цього зробити, якби знав. Мене вчили захищати жінок і справедливість".

Деталі: Як повідомила суддя-спікер, у матеріалах справи близько 200 томів, близько 70 – письмові докази. Окрім цього ще наявні протоколи допитів свідків та скарги захисників обвинувачених.

Прокуратура просить 10 років ув'язнення для обвинувачених організатора й замовника нападу на Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера.

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