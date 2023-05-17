Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Днепровский суд Киева огласит приговор по делу нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк после 20 июня. Точное время судья сообщит дополнительно.
Источник: журналистка Украинской правды из зала суда
Детали: 17 мая состоялось последнее судебное заседание по делу Гандзюк. Обвиняемый заказчик нападения Владислав Мангер и вероятный организатор Алексей Левин (Москаленко) произнесли последнее слово. Они отрицают свою причастность к преступлению.
Прямая речь Мангера: "Нужно что-то говорить, но я скажу только одно предложение. Я этого не делал".
Детали: Левин отметил, что самое главное в суде он уже сказал, но очень важно было бы допросить еще 3-4 свидетелей. Кроме этого, он заверил, что не имеет отношения к нападению и просил наименьшего наказания - 2-3 года.
Прямая речь Левина: "10 лет - это слишком много. Я не имею никакого отношения к этому делу. Сижу, потому что я, так сказать, хороший человек. Не смог там промолчать, там промолчать. Где-то переиграли меня, перехитрили, сам виноват - отвечай. Я своих никогда не бросаю. На тот момент он (осужденный организатор нападения Сергей Торбин - ред.) был для меня своим. Но если бы он мне сказал правду (о кислоте - ред.) я бы не дал (деньги - ред.). Потому что это произвол, а на произвол я бы никогда не пошел".
Детали: Также Левин отметил, что ему якобы предлагали свободу в обмен на показания против Мангера.
Прямая речь Левина: "Я не могу ходить на свободе, смотреть на себя в зеркало, вести под руку жену, защищать ее после того, как я облил женщину кислотой. Это невозможно. Я не имею к этому отношения. Я не променяю свои принципы на свободу. Здесь ни при чем Мангер, и я бы не дал этого сделать, если бы знал. Меня учили защищать женщин и справедливость".
Детали: Как сообщила судья спикер, в материалах дела около 200 томов, около 70 - письменные доказательства. Кроме этого еще имеются протоколы допросов свидетелей и жалобы защитников обвиняемых.
Прокуратура просит 10 лет заключения для обвиняемых организатора и заказчика нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера.
Предыстория:
- 31 июля 2018 года херсонскую активистку и советника городского головы Екатерину Гандзюк облили кислотой. Через 4 месяца она умерла в больнице. Сначала полиция квалифицировала преступление как хулиганство, а затем назвала умышленным убийством.
- Приговор по делу получили 6 человек: исполнители Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, организатор Сергей Торбин и помощник депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский. Последнего приговорили за сокрытие преступления.
- Суд над обвиняемыми Владиславом Мангером и Алексеем Левиным продолжается более трех лет. Они отрицают свою вину.