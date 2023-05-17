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Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

Виктория РощинаСреда, 17 мая 2023, 17:07
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Владислав Мангер в зале суда, фото УП

Днепровский суд Киева огласит приговор по делу нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк после 20 июня. Точное время судья сообщит дополнительно.

Источник: журналистка Украинской правды из зала суда

Детали: 17 мая состоялось последнее судебное заседание по делу Гандзюк. Обвиняемый заказчик нападения Владислав Мангер и вероятный организатор Алексей Левин (Москаленко) произнесли последнее слово. Они отрицают свою причастность к преступлению.

Прямая речь Мангера: "Нужно что-то говорить, но я скажу только одно предложение. Я этого не делал".

Детали: Левин отметил, что самое главное в суде он уже сказал, но очень важно было бы допросить еще 3-4 свидетелей. Кроме этого, он заверил, что не имеет отношения к нападению и просил наименьшего наказания - 2-3 года.

Прямая речь Левина: "10 лет - это слишком много. Я не имею никакого отношения к этому делу. Сижу, потому что я, так сказать, хороший человек. Не смог там промолчать, там промолчать. Где-то переиграли меня, перехитрили, сам виноват - отвечай. Я своих никогда не бросаю. На тот момент он (осужденный организатор нападения Сергей Торбин - ред.) был для меня своим. Но если бы он мне сказал правду (о кислоте - ред.) я бы не дал (деньги - ред.). Потому что это произвол, а на произвол я бы никогда не пошел".

Детали: Также Левин отметил, что ему якобы предлагали свободу в обмен на показания против Мангера.

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Прямая речь Левина: "Я не могу ходить на свободе, смотреть на себя в зеркало, вести под руку жену, защищать ее после того, как я облил женщину кислотой. Это невозможно. Я не имею к этому отношения. Я не променяю свои принципы на свободу. Здесь ни при чем Мангер, и я бы не дал этого сделать, если бы знал. Меня учили защищать женщин и справедливость".

Детали: Как сообщила судья спикер, в материалах дела около 200 томов, около 70 - письменные доказательства. Кроме этого еще имеются протоколы допросов свидетелей и жалобы защитников обвиняемых.

Прокуратура просит 10 лет заключения для обвиняемых организатора и заказчика нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера.

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года херсонскую активистку и советника городского головы Екатерину Гандзюк облили кислотой. Через 4 месяца она умерла в больнице. Сначала полиция квалифицировала преступление как хулиганство, а затем назвала умышленным убийством.
  • Приговор по делу получили 6 человек: исполнители Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, организатор Сергей Торбин и помощник депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский. Последнего приговорили за сокрытие преступления.
  • Суд над обвиняемыми Владиславом Мангером и Алексеем Левиным продолжается более трех лет. Они отрицают свою вину.

Темы: нападение на Гандзюксудубийство
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