Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу оголосив про продовження Чорноморської зернової ініціативи ще на два місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Завдяки зусиллям нашої країни, підтримці наших російських друзів і внеску наших українських друзів було ухвалене рішення продовжити угоду про зерновий коридор ще на два місяці", – оголосив турецький лідер під час звернення до однопартійців і керівників осередків його Партії справедливості та розвитку.

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Ердоган не уточнив, чи передбачає продовження "зернової угоди" зміни, на яких раніше наполягала Росія – зокрема розблокування частини санкцій.

Без продовження термін дії угоди автоматично спливав би в четвер, 18 травня.

Нагадаємо, в липні 2022 року ООН і Туреччина уклали угоду про експорт українського зерна через Чорне море, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яку спричинила війна Росії проти України.

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Представники Росії, України, Туреччини та ООН входять до складу Спільного координаційного центру (СКЦ) в Стамбулі, який займається реалізацією угоди.

В останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.

Ще у квітні глава МЗС Росії Сергєй Лавров вкотре заявив, що ситуація довкола Чорноморської зернової ініціативи зайшла у глухий кут, та звинуватив у цьому Захід.