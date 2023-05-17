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Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 17:24

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу оголосив про продовження Чорноморської зернової ініціативи ще на два місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Завдяки зусиллям нашої країни, підтримці наших російських друзів і внеску наших українських друзів було ухвалене рішення продовжити угоду про зерновий коридор ще на два місяці", – оголосив турецький лідер під час звернення до однопартійців і керівників осередків його Партії справедливості та розвитку.

Ердоган не уточнив, чи передбачає продовження "зернової угоди" зміни, на яких раніше наполягала Росія – зокрема розблокування частини санкцій.

Без продовження термін дії угоди автоматично спливав би в четвер, 18 травня.

Нагадаємо, в липні 2022 року ООН і Туреччина уклали угоду про експорт українського зерна через Чорне море, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яку спричинила війна Росії проти України. 

Представники Росії, України, Туреччини та ООН входять до складу Спільного координаційного центру (СКЦ) в Стамбулі, який займається реалізацією угоди.

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В останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.

Ще у квітні глава МЗС Росії Сергєй Лавров вкотре заявив, що ситуація довкола Чорноморської зернової ініціативи зайшла у глухий кут, та звинуватив у цьому Захід.

Теми: Ердоганзерно
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