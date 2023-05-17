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Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 17:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о продлении Черноморской зерновой инициативы еще на два месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей и вкладу наших украинских друзей было принято решение продлить соглашение о зерновом коридоре еще на два месяца", – объявил турецкий лидер во время обращения к однопартийцам и руководителям ячеек его Партии справедливости и развития.

Эрдоган не уточнил, предусматривает ли продление "зерновой сделки" изменения, на которых ранее настаивала Россия – в частности разблокирование части санкций.

Без продления срок действия соглашения автоматически истекал бы в четверг, 18 мая.

Напомним, в июле 2022 года ООН и Турция заключили соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море, чтобы помочь преодолеть глобальный продовольственный кризис, который вызвала война России против Украины.

Представители России, Украины, Турции и ООН входят в состав Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, который занимается реализацией соглашения.

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В последний момент перед завершением очередного срока действия "зернового соглашения" 18 марта его все же продлили. Однако Москва вскоре заявила, что согласовала продление лишь на 60 дней – половину стандартного срока 120 дней, и пригрозила расторжением договоренности, если не будут выполнены ее требования.

Еще в апреле глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что ситуация вокруг Черноморской зерновой инициативы зашла в тупик, и обвинил в этом Запад.

Темы: Эрдоганзерно
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