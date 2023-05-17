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Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 18:19

Четвертий саміт Ради Європи схвалив підсумкову резолюцію, в якій заявив про політичну підтримку українського прочитання "формули миру".

Про це повідомляє з Рейк’явіка кореспондент "Європейської правди".

Документ, який ухвалили президенти та голови урядів держав-членів Ради Європи, висловлює "повну підтримку Україні та її народу" і гарантує, що світ "буде з Україною стільки, скільки буде потрібно".

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При цьому держави-члени Ради Європи також наголосили, що обирають те бачення дороги до миру, яке просуває Україна.

"Без відповідальності не може бути тривалого миру, і ми підтримуємо принципи справедливого і тривалого миру, викладені у "формулі миру" президента Зеленського", – підкреслює документ.

Таким чином, саміт Ради Європи став першим великим міжнародним форумом, що офіційно підтвердив український план досягнення миру. До складу РЄ входять 46 держав.

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Раніше ЄвроПравда публікувала текст так званої "формули миру Зеленського" з 10 пунктів, який Україна представила у листопаді минулого року.

Нагадаємо, також на саміті Ради Європи у Рейк’явіку 43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ, що прокладає шлях до компенсацій.

Що означає це рішення – дивіться у новому відеоблозі "ЄвроПравди".

Теми: ЗеленськийЄвропавійнаформула миру
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