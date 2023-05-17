Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського

Четвертий саміт Ради Європи схвалив підсумкову резолюцію, в якій заявив про політичну підтримку українського прочитання "формули миру".

Про це повідомляє з Рейк’явіка кореспондент "Європейської правди".

Документ, який ухвалили президенти та голови урядів держав-членів Ради Європи, висловлює "повну підтримку Україні та її народу" і гарантує, що світ "буде з Україною стільки, скільки буде потрібно".

При цьому держави-члени Ради Європи також наголосили, що обирають те бачення дороги до миру, яке просуває Україна.

"Без відповідальності не може бути тривалого миру, і ми підтримуємо принципи справедливого і тривалого миру, викладені у "формулі миру" президента Зеленського", – підкреслює документ.

Таким чином, саміт Ради Європи став першим великим міжнародним форумом, що офіційно підтвердив український план досягнення миру. До складу РЄ входять 46 держав.

Раніше ЄвроПравда публікувала текст так званої "формули миру Зеленського" з 10 пунктів, який Україна представила у листопаді минулого року.

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Нагадаємо, також на саміті Ради Європи у Рейк’явіку 43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ, що прокладає шлях до компенсацій.

Що означає це рішення – дивіться у новому відеоблозі "ЄвроПравди".