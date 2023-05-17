Саммит Совета Европы поддержал "формулу мира" Зеленского

Четвертый саммит Совета Европы одобрил итоговую резолюцию, в которой заявил о политической поддержке украинского прочтения "формулы мира".

Об этом сообщает из Рейкьявика корреспондент "Европейской правды".

Документ, который приняли президенты и главы правительств государств-членов Совета Европы, выражает "полную поддержку Украине и ее народу" и гарантирует, что мир "будет с Украиной столько, сколько потребуется".

При этом государства-члены Совета Европы также отметили, что выбирают то видение пути к миру, которое продвигает Украина

"Без ответственности не может быть продолжительного мира, и мы поддерживаем принципы справедливого и продолжительного мира, изложенные в "формуле мира" президента Зеленского", – подчеркивает документ.

Таким образом, саммит Совета Европы стал первым крупным международным форумом, официально подтвердившим украинский план достижения мира. В состав СЕ входят 46 государств.

Ранее ЕвроПравда публиковала текст так называемой "формулы мира Зеленского" из 10 пунктов, который Украина представила в ноябре прошлого года.

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Напомним, также на саммите Совета Европы в Рейкьявике 43 государства одобрили соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ, что прокладывает путь к компенсациям.

Что означает это решение – смотрите в новом видеоблоге "ЕвроПравды".