Фінляндія заморозила гроші путінського олігарха Ротенберга, які нібито йшли на добрива

Апеляційний суд міста Гельсінкі скасував рішення суду нижчої інстанції та дозволив заморозити 323 тисячі євро на рахунку, пов’язаному з компанією російського підсанкційного олігарха Аркадія Ротенберга.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

Рішення суду стосується фінської компанії, яка купувала добрива в дубайської Agricultural Minerals DMCC. Ще в жовтні 2021 року суд арештував 323 тисячі євро оплати, тому що вирішив, що прямий або опосередкований доступ до них мав Ротенберг.

Районний суд це рішення скасував, та апеляційний став на бік обвинувачення й постановив арештувати гроші. Як доказ він узяв до уваги розслідування ЗМІ, які показали, що дубайська компанія насправді діяла від імені російської АО "Мінудобрения", підконтрольної Ротенбергу.

Хоча апеляційний суд звертався до Agricultural Minerals з проханням надати власні пояснення того, що гроші не збиралися надаватися підсанкційній особі або використовуватися нею, він їх так і не отримав.

Аркадій Ротенберг, відомий у Фінляндії як власник місцевої хокейної команди "Йокерейден" і хокейної арени "Хартвалл Арена", є братом Бориса Ротенберга. Вони розбагатіли завдяки своїм бізнес-угодам і є близькими соратниками президента Росії Владіміра Путіна.

Фінляндія активно заморожує активи російських олігархів та інших осіб, які перебувають під санкціями, після того, як у лютому 2022 року РФ почала повномасштабну війну з Україною. На кінець квітня було заморожено активи 1710 фізичних або юридичних осіб на суму близько 244 мільйонів євро.

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Нагадаємо, раніше в середу в Міністерстві закордонних справ Фінляндії заявили, що Росія заморозила рахунки фінських дипломатичних представництв у країні.