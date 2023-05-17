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Финляндия заморозила деньги путинского олигарха Ротенберга, которые якобы шли на удобрения

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 19:45

Апелляционный суд города Хельсинки отменил решение суда низшей инстанции и позволил заморозить 323 тысячи евро на счете, связанном с компанией российского подсанкционного олигарха Аркадия Ротенберга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Решение суда касается финской компании, которая покупала удобрения в дубайской Agricultural Minerals DMCC. Еще в октябре 2021 года суд арестовал 323 тысячи евро оплаты, потому что решил, что прямой или косвенный доступ к ним имел Ротенберг.

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Районный суд это решение отменил, но апелляционный стал на сторону обвинения и постановил арестовать деньги. В качестве доказательства он принял во внимание расследования СМИ, которые показали, что дубайская компания на самом деле действовала от имени российского АО "Минудобрения", подконтрольной Ротенбергу.

Хотя апелляционный суд обращался к Agricultural Minerals с просьбой предоставить собственные объяснения того, что деньги не собирались предоставляться подсанкционному лицу или использоваться им, он их так и не получил.

Аркадий Ротенберг, известный в Финляндии как владелец местной хоккейной команды "Йокерейден" и хоккейной арены "Хартвалл Арена", является братом Бориса Ротенберга. Они разбогатели благодаря своим бизнес-сделкам и являются близкими соратниками президента России Владимира Путина.

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Финляндия активно замораживает активы российских олигархов и других лиц, находящихся под санкциями, после того, как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну с Украиной. На конец апреля были заморожены активы 1710 физических или юридических лиц на сумму около 244 миллионов евро.

Напомним, ранее в среду в Министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что Россия заморозила счета финских дипломатических представительств в стране.

Темы: ФинляндияРосcияолигархиденьги
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