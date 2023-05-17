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У ЄС вважають, що подолають вето Угорщини на допомогу Україні та нові санкції

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 20:22

У ЄС вважають, що знайдуть спосіб подолати вето Угорщини на черговий пакет допомоги Україні та 11-й пакет санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це на умовах анонімності сказали журналістам кілька європейських дипломатів, що обіймають високі посади.

Один зі співрозмовників сказав, що бачив заяву Будапешта, де заявили про наміри блокувати наступні 500 млн євро на зброю для України з Європейського фонду миру і нові санкції, тому що Угорщина образилася за українські санкції проти її банку OTP, який не припинив роботу у Росії.

"Ми будемо робити те, що робимо завжди – говорити між собою, говорити з українською стороною, говорити з Угорщиною. Наш пріоритет – гарантувати, що ми продовжимо підтримку України, щоб вона перемогла, і для цього ми маємо гарантувати фінансову підтримку", – зазначив дипломат.

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Він додав, що має велике значення, чи українські санкції торкнулися лише однієї компанії зі структури банку, чи всього OTP, а його російське відділення становить – наскільки посадовцю відомо – мізерну частку від загальної діяльності банку. 

Другий співрозмовник висловив думку, що "ці питання не можна пов’язувати між собою і це йде врозріз з основною лінією санкцій".

На його думку, ЄС знайде спосіб вирішити це питання, проте на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ 22 травня нові санкції не затвердять. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Будапешт заявив, що блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, доки OTP Bank у списку спонсорів війни.

Теми: ЄСУгорщинаУкраїнасанкції
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