Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС считают, что преодолеют вето Венгрии на помощь Украине и новые санкции

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 20:22

В ЕС считают, что найдут способ преодолеть вето Венгрии на очередной пакет помощи Украине и 11-й пакет санкций против России.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом на условиях анонимности сказали журналистам несколько европейских дипломатов, занимающих высокие должности.

Один из собеседников сказал, что видел заявление Будапешта о намерениях блокировать следующие 500 млн евро на оружие для Украины из Европейского фонда мира и новые санкции, потому что Венгрия обиделась за украинские санкции против ее банка OTP, который не прекратил работу в России.

"Мы будем делать то, что делаем всегда – говорить между собой, говорить с украинской стороной, говорить с Венгрией. Наш приоритет – гарантировать, что мы продолжим поддержку Украины, чтобы она победила, и для этого мы должны гарантировать финансовую поддержку", – отметил дипломат.

Он добавил, что имеет большое значение, коснулись ли украинские санкции только одной компании из структуры банка или всего OTP, а его российское отделение составляет – насколько чиновнику известно – мизерную долю от общей деятельности банка.

Второй собеседник высказал мнение, что "эти вопросы нельзя связывать между собой и это идет вразрез с основной линией санкций".

По его мнению, ЕС найдет способ решить этот вопрос, однако на ближайшей встрече министров иностранных дел 22 мая новые санкции не утвердят.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Будапешт заявил, что будет блокировать военную помощь ЕС Украине, пока OTP Bank в списке спонсоров войны.

Темы: ЕСВенгрияУкраинасанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
ЕС
Европейские государства усилят контроль на границе с РФ, чтобы не допустить уклонения от санкций
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
Шесть государств, в том числе 1 член ЕС, отказались от соглашения о реестре преступлений РФ
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: