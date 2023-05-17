В ЕС считают, что преодолеют вето Венгрии на помощь Украине и новые санкции

В ЕС считают, что найдут способ преодолеть вето Венгрии на очередной пакет помощи Украине и 11-й пакет санкций против России.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом на условиях анонимности сказали журналистам несколько европейских дипломатов, занимающих высокие должности.

Один из собеседников сказал, что видел заявление Будапешта о намерениях блокировать следующие 500 млн евро на оружие для Украины из Европейского фонда мира и новые санкции, потому что Венгрия обиделась за украинские санкции против ее банка OTP, который не прекратил работу в России.

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"Мы будем делать то, что делаем всегда – говорить между собой, говорить с украинской стороной, говорить с Венгрией. Наш приоритет – гарантировать, что мы продолжим поддержку Украины, чтобы она победила, и для этого мы должны гарантировать финансовую поддержку", – отметил дипломат.

Он добавил, что имеет большое значение, коснулись ли украинские санкции только одной компании из структуры банка или всего OTP, а его российское отделение составляет – насколько чиновнику известно – мизерную долю от общей деятельности банка.

Второй собеседник высказал мнение, что "эти вопросы нельзя связывать между собой и это идет вразрез с основной линией санкций".

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По его мнению, ЕС найдет способ решить этот вопрос, однако на ближайшей встрече министров иностранных дел 22 мая новые санкции не утвердят.

Напомним, Будапешт заявил, что будет блокировать военную помощь ЕС Украине, пока OTP Bank в списке спонсоров войны.