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Європейські держави посилять контроль на кордоні з РФ, щоб не допустити ухиляння від санкцій

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 21:10

Шість європейських держав, що межують із Росією, домовились координувати прикордонний контроль, аби не допустити подальшого ухиляння від санкцій і незаконного ввезення заборонених товарів на російську територію.

Про це йдеться у спільній заяві цих країн за підсумками зустрічі в Гельсінкі 15-17 травня, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

Як зазначили представники Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі та Фінляндії, більша частина торгівлі ЄС, зокрема й підсанкційними товарами, транспортується через прикордонні держави та Росію до третьої країни як кінцевого пункту призначення.

"Враховуючи унікальне та складне становище прикордонних держав, постійна глибока співпраця та об'єднання зусиль між органами влади прикордонних держав є надзвичайно важливими для подальшої боротьби з ухилянням від санкцій та їхнім обходом", – ідеться в заяві.

За підсумками триденної дискусії, в якій брали участь представники митних органів і відповідальні за санкційну політику, шість держав "домовилися поглибити співпрацю щодо імплементації санкцій та посилити єдине застосування митного контролю".

Також представники Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі та Фінляндії погодились узгодити надання прикордонних дозволів і підготувати спільний посібник щодо виявлення випадків ухилення та обходу санкцій.

Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень і розроблені "в дуже тісній координації" з країнами G7.

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У ЄС підтверджували, що імпорт до Росії таких товарів, як напівпровідники та інтегральні схеми, з таких країн, як Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай та інші, різко зріс із початком повномасштабної війни в Україні.

Теми: ЄСРосіякордонсанкції
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