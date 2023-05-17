Европейские государства усилят контроль на границе с РФ, чтобы не допустить уклонения от санкций

Шесть европейских государств, граничащих с Россией, договорились координировать пограничный контроль, чтобы не допустить дальнейшего уклонения от санкций и незаконного ввоза запрещенных товаров на российскую территорию.

Об этом говорится в совместном заявлении этих стран по итогам встречи в Хельсинки 15-17 мая, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Как отметили представители Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Финляндии, большая часть торговли ЕС, в том числе и подсанкционными товарами, транспортируется через приграничные государства и Россию в третью страну как конечный пункт назначения.

"Учитывая уникальное и сложное положение приграничных государств, постоянное глубокое сотрудничество и объединение усилий между органами власти приграничных государств чрезвычайно важны для дальнейшей борьбы с уклонением от санкций и их обходом", – говорится в заявлении.

По итогам трехдневной дискуссии, в которой участвовали представители таможенных органов и ответственные за санкционную политику, шесть государств "договорились углубить сотрудничество по имплементации санкций и усилить единое применение таможенного контроля".

Также представители Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Финляндии согласились согласовать предоставление пограничных разрешений и подготовить совместное пособие по выявлению случаев уклонения и обхода санкций.

На прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.

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В ЕС подтверждали, что импорт в Россию таких товаров, как полупроводники и интегральные схемы, из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и другие, резко вырос с началом полномасштабной войны в Украине.