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Зеленський: Треба більше консолідації світу для тиску на Росію

Ірина БалачукСереда, 17 травня 2023, 22:37
Зеленський: Треба більше консолідації світу для тиску на Росію
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нові наради щодо зміцнення оборони України 17 травня, але для знищення ворога треба ще більше консолідованої підтримки світу. 

Джерело: вечірнє відеозвернення президента 17 травня

Пряма мова Зеленського: "Чергові обстріли Сумщини, Чернігівської області, Дніпропетровщини, Запорізької області, Донбасу – усе це знову й знову доводить, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, щоб знищувати кожну позицію терористів, іще більше підтримки для наших людей, щоб рятувати життя й повертати безпеку для наших міст і сіл"

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Деталі: Президент розповів, що провів кілька підготовчих нарад щодо нових кроків для зміцнення оборони та міжнародних позицій України.

Він також повідомив, що успішно пройшов і візит української делегації в Республіку Корея, де урядовці та перша леді Олена Зеленська провели зустрічі та переговори різного рівня.

Зеленський подякував президенту Республіки Корея за "чітке засудження російської агресії та підтримку глобальних зусиль заради миру".

Він також відзначив "важливе рішення Ради Європи", зокрема те, що у підсумковій резолюції саміту, який відбувся в Ісландії, зафіксована підтримка української формули миру.

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"Це важливо, що Європа настільки консолідована заради чесного мирного плану. Дякую за це всім лідерам нашої Європи та кожній державі-учасниці Ради Європи. На основі саме такої консолідації ми будемо й надалі обмежувати можливості держави-терориста продовжувати цю її агресію та будемо надалі збільшувати наші можливості повертати справедливість, звільняти нашу землю, рятувати наших людей", − підсумував Зеленський.

Теми: Зеленськийвійна
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