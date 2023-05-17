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Зеленский: Нужно больше консолидации мира для давления на Россию

Ирина БалачукСреда, 17 мая 2023, 22:37
Зеленский: Нужно больше консолидации мира для давления на Россию
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел новые совещания по укреплению обороны Украины 17 мая, но для уничтожения врага надо еще больше консолидированной поддержки мира.

Источник: вечернее видеообращение президента 17 мая

Прямая речь Зеленского: "Очередные обстрелы Сумщины, Черниговской области, Днепропетровщины, Запорожской области, Донбасса – все это снова и снова доказывает, что нужно еще больше консолидации мира для давления на Россию, еще больше силы для наших воинов, чтобы уничтожать каждую позицию террористов, еще больше поддержки для наших людей, чтобы спасать жизни и возвращать безопасность для наших городов и сел"

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Детали: Президент рассказал, что провел несколько подготовительных совещаний по новым шагам для укрепления обороны и международных позиций Украины.

Он также сообщил, что успешно прошел и визит украинской делегации в Республику Корея, где чиновники и первая леди Елена Зеленская провели встречи и переговоры различного уровня.

Зеленский поблагодарил президента Республики Корея за "четкое осуждение российской агрессии и поддержку глобальных усилий ради мира".

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Он также отметил "важное решение Совета Европы", в частности то, что в итоговой резолюции саммита, который состоялся в Исландии, зафиксирована поддержка украинской формулы мира.

"Это важно, что Европа настолько консолидирована ради честного мирного плана. Спасибо за это всем лидерам нашей Европы и каждому государству-участнику Совета Европы. На основе именно такой консолидации мы будем и в дальнейшем ограничивать возможности государства-террориста продолжать эту ее агрессию и будем в дальнейшем увеличивать наши возможности возвращать справедливость, освобождать нашу землю, спасать наших людей", − подытожил Зеленский.

Темы: Зеленскийвойна
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