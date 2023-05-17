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Боррель пропонує суттєво збільшити фонд ЄС, з якого допомагають Україні зброєю – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 23:14
Боррель пропонує суттєво збільшити фонд ЄС, з якого допомагають Україні зброєю – ЗМІ
Жозеп Боррель. Фото eeas.europa.eu

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонував державам-членам збільшити обсяг Європейського фонду миру, з якого фінансується військова допомога Україні, на ще 3,5 мільярда євро.

Про це агенції Reuters у середу повідомили джерела в ЄС, пише "Європейська правда".

За словами високопосадовця ЄС, який говорив на умовах анонімності, Боррель вирішив попросити збільшення фінансування фонду, бо його нинішні кошти вичерпується, а ЄС хоче гарантувати, що там достатньо ресурсів для військової допомоги іншим країнам, зокрема й Україні.

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"Ми повинні поповнити його (фонд – ред.). Суть Європейського фонду миру... має універсальний характер. Він не був задуманий для України. Він був задуманий для будь-якого конфлікту, з яким може мати справу Європейський Союз", – додало джерело.

Європейський фонд миру – це позабюджетний інструмент, загальний обсяг якого наразі становить майже вісім мільярдів євро. Із нього державам-членам ЄС компенсують частину військових витрат, які вони передають Україні. Загалом із фонду вже витрачено близько 4,6 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Водночас завдяки Європейському фонду миру ЄС підтримує й багато інших країн, як-то Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.

ВІДЕО ДНЯ

В останні дні Угорщина заблокувала черговий транш у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру. Голова угорського МЗС Петер Сійярто дав зрозуміти, що все це відбувається виключно через внесення Україною угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Теми: ЄСдопомога Українізброя
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