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Боррель предлагает существенно увеличить фонд ЕС, из которого помогают Украине оружием – СМИ

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 23:14
Боррель предлагает существенно увеличить фонд ЕС, из которого помогают Украине оружием – СМИ
Жозеп Боррель. Фото eeas.europa.eu

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предложил государствам-членам увеличить объем Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине, на еще 3,5 миллиарда евро.

Об этом агентству Reuters в среду сообщили источники в ЕС, пишет "Европейская правда".

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, который говорил на условиях анонимности, Боррель решил попросить увеличения финансирования фонда, потому что его нынешние средства исчерпываются, а ЕС хочет гарантировать, что там достаточно ресурсов для военной помощи другим странам, в том числе и Украине.

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"Мы должны пополнить его (фонд – ред.). Суть Европейского фонда мира... имеет универсальный характер. Он не был задуман для Украины. Он был задуман для любого конфликта, с которым может иметь дело Европейский Союз", – добавил источник.

Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, общий объем которого сейчас составляет почти восемь миллиардов евро. Из него государствам-членам ЕС компенсируют часть военных расходов, которые они передают Украине. Всего из фонда уже потрачено около 4,6 миллиардов евро на военную помощь Украине.

В то же время благодаря Европейскому фонду мира ЕС поддерживает и многие другие страны, такие как Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.

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В последние дни Венгрия заблокировала очередной транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Глава венгерского МИД Петер Сийярто дал понять, что все это происходит исключительно из-за внесения Украиной венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

Темы: ЕСпомощь Украинеоружие
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