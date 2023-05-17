У Києві відбій тривоги, але в низці областей небезпека зберігається
Середа, 17 травня 2023, 23:49
Пізно ввечері 17 травня влада оголосила повітряну тривогу у столиці та низці областей на сході, в центрі та на півночі України.
Джерело: карта тривог
Деталі: З 22:30 тривоги лунали на південному сході країни та в центрі. О 23:20 сирени почали лунати у столиці, а також Київській та Житомирській областях.
Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
За даними УП, йдеться про загрозу використання ворогом "Шахедів".
О 23:45 тривоги почали скасовувати. Зокрема, сирени перестали лунати на Київщині та Житомирщині.