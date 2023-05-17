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У Києві відбій тривоги, але в низці областей небезпека зберігається

Ірина БалачукСереда, 17 травня 2023, 23:49
У Києві відбій тривоги, але в низці областей небезпека зберігається
Карта тривог станом на 23:49. Скриншот з alerts.in.ua

Пізно ввечері 17 травня влада оголосила повітряну тривогу у столиці та низці областей на сході, в центрі та на півночі України.

Джерело: карта тривог

Деталі: З 22:30 тривоги лунали на південному сході країни та в центрі. О 23:20 сирени почали лунати у столиці, а також Київській та Житомирській областях. 

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Карта тривог станом на 23:30
Скриншот з alerts.in.ua

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

За даними УП, йдеться про загрозу використання ворогом "Шахедів".

О 23:45 тривоги почали скасовувати. Зокрема, сирени перестали лунати на Київщині та Житомирщині.

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Теми: повітряна тривогаКиїв
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