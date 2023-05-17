В Киеве отбой тревоги, но в ряде областей опасность сохраняется

Карта тревог по состоянию на 23:49. Скриншот из alerts.in.ua

Поздно вечером 17 мая власти объявили воздушную тревогу в столице и ряде областей на востоке, в центре и на севере Украины.

Источник: карта тревог

Детали: С 22:30 тревоги звучали на юго-востоке страны и в центре. В 23:20 сирены начали звучать в столице, а также Киевской и Житомирской областях.

Карта тревог по состоянию на 23:30 скриншот с alerts.in.ua

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

По данным УП, речь идет об угрозе использования врагом "Шахедов".

В 23:45 тревоги начали отменять. В частности, сирены перестали звучать в Киевской и Житомирской областях.