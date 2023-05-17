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В Киеве отбой тревоги, но в ряде областей опасность сохраняется

Ирина БалачукСреда, 17 мая 2023, 23:49
В Киеве отбой тревоги, но в ряде областей опасность сохраняется
Карта тревог по состоянию на 23:49. Скриншот из alerts.in.ua

Поздно вечером 17 мая власти объявили воздушную тревогу в столице и ряде областей на востоке, в центре и на севере Украины.

Источник: карта тревог

Детали: С 22:30 тревоги звучали на юго-востоке страны и в центре. В 23:20 сирены начали звучать в столице, а также Киевской и Житомирской областях.

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Карта тревог по состоянию на 23:30
скриншот с alerts.in.ua

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

По данным УП, речь идет об угрозе использования врагом "Шахедов".

В 23:45 тревоги начали отменять. В частности, сирены перестали звучать в Киевской и Житомирской областях.

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Темы: воздушная тревогаКиев
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