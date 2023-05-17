В Киеве отбой тревоги, но в ряде областей опасность сохраняется
Среда, 17 мая 2023, 23:49
Поздно вечером 17 мая власти объявили воздушную тревогу в столице и ряде областей на востоке, в центре и на севере Украины.
Источник: карта тревог
Детали: С 22:30 тревоги звучали на юго-востоке страны и в центре. В 23:20 сирены начали звучать в столице, а также Киевской и Житомирской областях.
Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
По данным УП, речь идет об угрозе использования врагом "Шахедов".
В 23:45 тревоги начали отменять. В частности, сирены перестали звучать в Киевской и Житомирской областях.