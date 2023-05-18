Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Літні іспанці зможуть дивитись кіно зі знижкою

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 01:20
Літні іспанці зможуть дивитись кіно зі знижкою
Фото: Getty Images

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив, що людям старше 65 років дозволять відвідувати кінотеатри по вівторках усього за два євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Як оголосив прем’єр Іспанії, нова ініціатива дозволить "перетворити культуру на державну політику", а країну – "на великий аудіовізуальний центр".

Для оплати пільгових квитків у кіно для іспанців літнього віку уряд країни надасть 10 мільйонів євро найбільшими мережами кінотеатрів.

Іспанська влада вважає, що проєкт потенційно принесе користь 9,5 мільйонам літніх людей, заохочуючи їх боротися із сидячим способом життя, особливо після років пандемії COVID-19.

Хоча попередньо планується, що пільгові квитки для іспанців віком від 65 років діятимуть по вівторках, не виключено, що цей день змінюватиметься: в деяких іспанських містах кінотеатри працюють лише у вихідні.

Нагадаємо, соціалістичний уряд Іспанії з минулого року запровадив схему молодіжних "культурних ваучерів", в межах якої 18-річні громадяни отримують 400 євро на книги, записи, фестивалі, вистави, виставки та фільми.

ВІДЕО ДНЯ

З лютого "культурні ваучери" стали поширюватись і на кориди.

Теми: Іспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Усі новини...
Іспанія
В Іспанії стався вибух у парку: є жертви
В Іспанії відкрили паспортний сервіс для українців
МЗС Іспанії викликало посла РФ, звинувачує Москву в дезінформації
Останні новини
05:06
Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину
04:06
Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16
03:18
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"
02:33
Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"
01:44
Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відповів
00:58
Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін
00:12
У Бєлгороді з БПЛА скинуто вибуховий пристрій – російська влада
23:42
NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат
23:20
відеоУП знайшла Жеваго у Парижі: наполягає, що не знайомий з Князєвим
23:00
Іспанія не долучиться до "коаліції винищувачів", бо не має F-16 – міністерка оборони
Усі новини...
Реклама: