Літні іспанці зможуть дивитись кіно зі знижкою

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив, що людям старше 65 років дозволять відвідувати кінотеатри по вівторках усього за два євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Як оголосив прем’єр Іспанії, нова ініціатива дозволить "перетворити культуру на державну політику", а країну – "на великий аудіовізуальний центр".

Для оплати пільгових квитків у кіно для іспанців літнього віку уряд країни надасть 10 мільйонів євро найбільшими мережами кінотеатрів.

Іспанська влада вважає, що проєкт потенційно принесе користь 9,5 мільйонам літніх людей, заохочуючи їх боротися із сидячим способом життя, особливо після років пандемії COVID-19.

Хоча попередньо планується, що пільгові квитки для іспанців віком від 65 років діятимуть по вівторках, не виключено, що цей день змінюватиметься: в деяких іспанських містах кінотеатри працюють лише у вихідні.

Нагадаємо, соціалістичний уряд Іспанії з минулого року запровадив схему молодіжних "культурних ваучерів", в межах якої 18-річні громадяни отримують 400 євро на книги, записи, фестивалі, вистави, виставки та фільми.

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З лютого "культурні ваучери" стали поширюватись і на кориди.